Rusia se pregătește pentru o modernizare a scutului nuclear. "Este o perioadă de amenințări colosale la adresa existenței țării noastre"

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 11:11
Rusia se pregătește pentru o modernizare a scutului nuclear. "Este o perioadă de amenințări colosale la adresa existenței țării noastre"
Rusia se pregătește să-și modernizeze scutul nuclear FOTO Pixabay

Scutul nuclear al Rusiei ar trebui modernizat în următorii ani, având în vedere amenințările colosale, a declarat joi șeful corporației nucleare de stat ruse Rosatom, Aleksei Lihacev, citat de agenția de știri rusă RIA, informează Reuters.

"Acum, în situația geopolitică actuală, este o perioadă de amenințări colosale la adresa existenței țării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este și o sabie, este o garanție a suveranității noastre", a declarat Lihacev, citat de RIA.

"Înțelegem astăzi că scutul nuclear trebuie într-adevăr să fie îmbunătățit în următorii ani", a adăugat el.

Rosatom este agenția de stat a Federației Ruse responsabilă cu toate activitățile legate de energia nucleară, de la cercetare și dezvoltare, până la producția și gestionarea combustibilului nuclear și construcția centralelor nucleare. Pe scurt, este gigantul rus al industriei nucleare civile și militare.

Rachete nucleare îndreptate spre Europa

Moscova a renunțat la moratoriul privind rachetele nucleare cu rază scurtă și medie de acțiune, declanșând o nouă escaladare a tensiunilor cu Europa și Statele Unite. Anunțul a fost făcut de Ministerul rus de Externe, care a justificat decizia prin „evoluția situației în Europa și regiunea Asia-Pacific”, invocând desfășurarea de rachete terestre similare de către SUA.

Potrivit The Moscow Times, citat de Antena 3 CNN, rachetele nucleare rusești sunt îndreptate spre Europa, iar raportul Insider UA arată că Vladimir Putin a mutat cel puțin patru bombardiere nucleare Tu-95MS mai aproape de țările NATO. Avioanele strategice, încărcate cu rachete, au fost relocate de la bazele arctice și din Orientul Îndepărtat către regiuni mai apropiate de granițele europene, sporind riscul unui atac major.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a intensificat amenințările, afirmând că retragerea moratoriului este „o nouă realitate” cu care NATO trebuie să se confrunte, pe fondul politicii pe care o consideră anti-ruse. Rusia deține deja rachete 9M729, capabile să atingă capitalele Europei de Vest dacă sunt desfășurate în Kaliningrad.

Ca reacție, Germania a trimis avioane în Polonia, anticipând exercițiile comune Rusia-Belarus, iar Occidentul urmărește cu atenție viitorul exercițiu militar Zapad-2025. Kremlinul a emis avertismente după repoziționarea a două submarine nucleare americane, însă purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a încercat să reducă tensiunea, subliniind că „nu poate exista un câștigător într-un război nuclear”.

De la începutul invaziei din Ucraina în 2022, Rusia a folosit amenințările nucleare ca instrument de descurajare împotriva sprijinului occidental, iar mutările recente par să marcheze o intensificare a strategiei de intimidare.

