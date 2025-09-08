Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan

După ce a susținut pachetul doi de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus în Parlament două proiecte de lege care să-l modifice.

Social-democrații vor să se revină la scutirea de CASS pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și, de asemenea, indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează, bineînțeles, mamelor.

Liderii PSD spun că sunt proiecte „reparatorii”.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, deputat PSD, a transmis că

„Mamele, veteranții și văduvele de război, deținuții politici, deportații, călugării și călugărițele nu trebuie să aibă de suferit din cauza ambițiilor unor politicieni!

PSD rămâne atașat valorilor social-democrate și echității sociale și, în acest sens, a depus astăzi două proiecte de lege menite să repare nedreptățile din Pachetul 1 de măsuri.

Urmează și a treia lege care va rezolva problema persoanelor cu dizabilități în sensul neimpozitării locuinței personale și a neimpozitării mașinii special amenajate pentru nevoile acestor persoane”, a transmis Budăi.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că formațiunea depune în Parlament două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1: CASS pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și, de asemenea, indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează, bineînțeles, mamelor. El a precizat că sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest Pachet 1.

”Împreună cu colegii mei de la Senat și cu colegii de la Camera Deputaților, așa cum am anunțat noi în urmă cu ceva timp, depunem astăzi două proiecte de lege care se referă la corectarea unor lucruri din Pachetul 1, și anume la CASS pentru deținuții politici, pentru veterani, pentru invalizi, pentru văduve de război, pentru personal monahal și, de asemenea, indemnizația pentru creșterea copiilor, care se adresează, bineînțeles, mamelor”, a anunțat Sorin Grindeanu, la Parlament.

Președintele interimar al PSD a arătat că, fiind un partid de stânga într-o coaliție de dreapta, aceste lucruri sunt importante.

”Sunt lucruri pe care le-am spus și când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus și le-am susținut, aceste lucruri, în coaliție pentru a fi corectate acum, când vorbim de Pachetul 2. Nefiind adoptate și nefiind acceptate de restul colegilor, noi înțelegem să nu renunțăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest Pachet 1”, a subliniat liderul PSD.

El s-a referit și la faptul că propunerile PSD nu au fost acceptate în coaliție, la momentul adoptării măsurilor.

”Pentru mine, acel moment în care n-au fost acceptate aceste amendamente, săptămâna trecută, a fost unul dintre momentele grele, le-am și spus colegilor mei, în sensul de a mai rămâne sau nu în partea acestei coaliții, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate”, a spus președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a precizat că ”sunt niște categorii de excepție”.

”Nu vorbim de urmași. Vorbim de acei oameni care, direct, ori au fost deținuți politici, ori sunt veterani de război, ori invalizi, ori văduve”, a precizat Grindeanu, arătând că are speranța că aceste proiecte vor trece, pentru că sunt niște excese care trebuie reparate iar cei din Parlament, indiferent de culoarea politică, vor repara aceste nedreptăți.

Senatoarea Victoria Stoiciu a spus că primul proiect este un proiect de modificare a Codului Fiscal și a legii sănătății, care practic revine la situația de dinainte de Pachetul 1, în care mamele aflate în concediu de creștere a copilului erau exceptate de la plata contribuției pentru sănătate.

”Considerăm că este o măsură absolut necesară și o reparare a unei nedreptăți care s-a făcut femeilor, în condițiile în care vorbim de persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate economică și a stării de sănătate și, doi, în condițiile în care România se confruntă cu o mare problemă de natalitate. Considerăm că această măsură din Pachetul 1 va duce și la o degradare a stării de sănătate a mamei, implicit a copilului, dar și la o scădere a natalității, dacă este menținută. Menționez că 30% din mamele aflate în concediul de creștere a copilului au o indemnizație în jur de 1.600 de lei”, a menționat Stoiciu. Senatoarea PSD a arătat că premierul Ilie Bolojan a spus că e puțin 10%, 160 de lei.

”Este puțin dacă ai un salariu de 5.000, de 6.000 de lei. Dacă ai 1.600, credeți-mă, 160 de lei este foarte mult, este echivalentul a aproximativ 150 de scutece pentru bebeluși. Deci considerăm că se repară o nedreptate care s-a făcut în Pachetul 1”, a mai spus Victoria Stoiciu.

Deputatul Marius Constantin Budăi a declarat la rândul lui că al doilea proiect de act normativ pe care l-au pregătit se referă la veteranii de război.

”Am spus foarte clar de atunci că ni se pare nedrept ca 418 oameni, și repet, insist pe acest lucru, 418 oameni din România, 411 veterani de război și 7 văduve de veterani de război să mai plătească această contribuție. Este un proiect de act normativ care vine să repare ceea ce noi, PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, am solicitat în cadrul coaliției, atât la Pachetul 1 cât și la Pachetul 2 de măsuri”, a subliniat Budăi.

El a mai anunțat că PSD va veni și cu al treilea proiect de act normativ pe care o să-l depună imediat după ce procedura legislativă privind legile din Pachetul 2 de măsuri se va finaliza ca să nu existe paralelism legislativ și să nu cadă la Curtea Constituțională.

