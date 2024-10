Rapperul P. Diddy, deja inculpat şi închis pentru trafic în vederea exploatării sexuale, a fost acum acuzat de agresiune sexuală de alte 120 de victime, printre care mai mulţi minori.

Aceste dezvăluiri reprezintă o nouă lovitură pentru rapperul Sean „Diddy” Combs, în vârstă de 54 de ani, care se află în prezent în arest preventiv la New York în aşteptarea procesului.

„Zidul tăcerii a fost spart şi victimele ies în faţă”, a explicat avocatul Tony Buzbee, care susţine că reprezintă 120 de noi victime, printre care 25 de minori la data faptelor, care intenţionează să-l dea în judecată pe rapper.

După ce Sean Combs a fost arestat la New York, la mijlocul lunii septembrie, firma sa a înfiinţat o linie telefonică de urgenţă. Rezultatele au fost uluitoare: „peste 3.285 de persoane” au sunat afirmând că sunt victime sau martori ai unei agresiuni comise de fostul mogul hip-hop. În timp ce 120 de victime au fost identificate, echipele implicate continuă să lucreze la „peste 100 de alte cazuri” care ar putea ajunge în instanţă, a explicat avocatul Andrew Van Arsdale.

Dezvăluirile despre rapper au început anul trecut cu o plângere din partea fostei sale iubite, cântăreaţa Cassie. De atunci, mai multe presupuse victime s-au făcut cunoscute, determinând procuratura federală din Manhattan să îl aresteze pe artist la mijlocul lunii septembrie. El este acuzat că s-a folosit de imperiul său muzical pentru a-şi viola sau agresa sexual victimele. Actul de acuzare îl descrie drept un prădător sexual violent care a folosit alcool şi droguri pentru a obţine supunerea acestora.

Many people have been comparing his allegedly heinous acts to those of Jeffrey Epstein.… pic.twitter.com/scQSFa8dPH

Arestarea şi încarcerarea sa au declanşat un val de mărturii care acoperă ultimele trei decenii, au explicat avocaţii în cadrul unei conferinţe de presă la Houston, Texas. „Aş spune că în 90% din cazuri, aceste persoane au fost drogate” înainte de a fi agresate, a explicat Buzbee. La petrecerile organizate de rapperul şi producătorul, cunoscut şi sub numele de Puff Daddy, P. Diddy sau Diddy, „când ţi se dădea o băutură şi dacă refuzai să o bei, erai dat afară”, a explicat el, relatând mărturia unei presupuse victime.

Houston Attorney Tony Buzbee’s law firm and the AVA Law Group are now representing 120 victims of Sean “Diddy” Combs. Buzbee is speaking on the details of some of the claims that he says have been vetted. We’re told 25 victims were children and the youngest was 9. @KHOU pic.twitter.com/n9axLKWPZB