Sean „Diddy” Combs, condamnat la închisoare. Copiii cântărețului au cerut clemență spunând că „a devenit un om mai bun”

Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzații legate de prostituție și proxenetism. Pedeapsa cu 4 ani și 2 luni de închisoare a fost pronunțată de judecătorul federal Arun Subramanian în cadrul unei audieri care a avut loc la tribunalul federal din Manhattan.

Combs, în vârstă de 55 de ani, risca până la 20 de ani de închisoare.

El a fost condamnat pentru două capete de acuzare care se refereau la organizarea unor călătorii transfrontaliere ale unor escorte masculine plătite pentru a participa la spectacole sexuale alimentate de droguri - cunoscute uneori sub numele de „Freak Offs” - cu prietenele lui Combs, în timp ce el înregistra videoclipuri și se masturba.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, judecătorul Arun Subramanian i-a impus lui Sean „Diddy” Combs și o amendă de 500.000 de dolari. Aceasta este amenda maximă pe care o putea dispune, potrivit CNN. Subramanian a menționat că aceasta este o interpretare maximalistă față de liniile directoare, dar a spus că a luat în considerare „resursele imense ale lui Combs, care i-au permis să comită infracțiunile”.

Achitat de acuzațiile mai grave

Însă juriul l-a achitat de acuzațiile mai grave de racket (extorcare) și trafic sexual, care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viață. Aceste acuzații se bazau pe acuzația procurorilor că Sean Combs a folosit violența și amenințările pentru a constrânge două dintre prietenele sale – cântăreața de rhythm and blues Casandra Ventura și o femeie prezentată în instanță sub pseudonimul anonim Jane – să participe la aceste întâlniri.

Combs a pledat nevinovat și este de așteptat să facă apel împotriva condamnării sale.

Într-un discurs adresat instanței înainte ca Subramanian să pronunțe sentința, Combs și-a cerut scuze față de Ventura și Jane și a spus că și-a învățat lecția.

„Știu că nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”, a spus Combs, care se află în spatele gratiilor într-o închisoare din Brooklyn de la arestarea sa, în septembrie 2024.

Combs, fondatorul Bad Boy Records, este recunoscut pentru contribuția sa la ridicarea statutului hip-hop-ului în cultura americană.

Antreprenorul născut în New York este unul dintre cei mai proeminenți bărbați din industria divertismentului care a fost judecat pentru acuzații de infracțiuni sexuale.

Avocații lui Combs au recunoscut că acesta și-a abuzat fizic iubitele, dar au susținut că acestea au participat de bunăvoie la actele sexuale.

Pedeapsa cerută de procurori, mult mai mare

Avocații apărării au spus că pedeapsa adecvată este de 14 luni, ceea ce ar însemna să fie eliberat până la sfârșitul anului, după ce i s-ar acorda o reducere a pedepsei pentru timpul petrecut în închisoare.

Procurorii au solicitat, în schimb, o pedeapsă de cel puțin 11 ani și 3 luni închisoare.

La audiere, procurorul Christy Slavik a spus că apărarea încearcă în mod necorespunzător să prezinte comportamentul lui Combs ca fiind „o consecință minoră a unui stil de viață caracterizat de sex, droguri și rock and roll” și a susținut că judecătorul ar trebui să ia în considerare abuzul asupra prietenelor sale. „A nu ține cont de acest lucru acum ar însemna să-l lăsăm pe inculpat să scape cu ani de violență domestică și abuz”, a spus Slavik.

Avocatul apărării, Brian Steel, a argumentat că acest comportament care a dus la proces a avut loc în timp ce clientul său se afla într-o „dependență înfiorătoare de droguri” și a menționat că acesta a petrecut deja 12 luni și 17 zile în închisoare.

„Sean a fost deja pedepsit sever”, a spus Steel.

Copiii lui Combs au cerut indulgență

Înainte ca „Diddy” Combs să ia cuvântul, copiii săi au cerut clemență pentru tatăl lor, spunându-i judecătorului Subramanian că acesta a devenit un om mai bun în anul care a trecut de la arestarea sa.

„Nu suntem aici pentru a-i scuza greșelile”, a spus Jessie Combs, fiica lui Combs în vârstă de 18 ani, cu lacrimi în ochi. „Dar, domnule judecător, el este tot tatăl nostru și încă avem nevoie de el în viața noastră”, a pledat ea.

Combs a stat cu capul în jos în timp ce copiii lui vorbeau și avea lacrimi în ochi când au terminat.

Avocații lui Combs au prezentat instanței și un videoclip despre trecutul și activitatea filantropică a lui Combs. Videoclipul îl arăta pe Combs jucându-se cu copiii lui, vorbind cu elevii unei școli publice și alergând la maratonul din New York pentru a strânge fonduri pentru caritate.

