A vrut sa o ironizeze pe Grapini dandu-i un Abecedar, dar s-a trezit corectandu-si propriile greseli

Europarlamentarul PDL Sebastian Bodu o critica pe ministrul Turismului, Maria Grapini, pentru gafele de exprimare ale acesteia, ultima chiar luni, oferindu-i un Abecedar.

"La inceput de an, cei mai multi dintre noi isi fac planuri, isi fixeaza obiective noi, isi propun sa devina mai buni. Am speranta ca una dintre deciziile pentru anul 2014 ale ministrului delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri si Turism, Maria Grapini, este sa invete sa scrie corect in limba romana. Din acest motiv i-am expediat astazi, 7 ianuarie, o carte de capatai: Abecedarul", a afirmat eurodeputatul PDL, conform unui comunicat remis Ziare.com.

Cu toate acesta, insusi europarlamentarul are greseli de exprimare.

Bodu noteaza ca ministrul Grapini "posteaza de pe retelele sociale, insa se exprima cu mare dificultate in scris, multe dintre aproape textele (sic!) in cauza nefiind pe deplin corect din punct de vedere al punctuatiei, al grafiei sau al semanticii".

Ulterior, europarlamentarul a retrimis comunicatul, din care a scos cuvantul "aproape" si a reformulat, scriind ca ministrul "posteaza pe retelele sociale".

Ads

Democrat-liberalul continua, afirmand ca cel mai recent exemplu este datat 7 ianuarie, cu toate ca postarea la care face referire acesta, de pe contul de Facebook al Mariei Grapini, a fost scrisa in dimineata zilei de 6 ianuarie: "Si nu ma refer la simplele greseli de tastare".

Totodata, europarlamentarul mai face o gafa, afirmand ca mesajul ministrului "consta intr-o urare pentru cei care isi serbeaza onomastica", insa Grapini face referire la ziua de nastere si nu la cea de nume.

Ministrul Grapini, urari pline de greseli. Raspuns acid celor care au corectat-o

"Buna dimineata si o prima saptamana de lucru a acestui an, buna si fara stres.La multi ani celir nascuti azi cand a avut loc Botezul Domnului", este urarea ministrului Maria Grapini.

Ads

"Vreau sa o asigur pe doamna ministru Grapini ca am facut acest gest cu cele mai bune intentii. Sunt convins ca nici domnia sa nu a dorit sa-si transforme pagina de Facebook intr-o sursa inepuizabila de umor, online si offline. Consider ca monumentala sa activitate ministeriala nu ar trebui sa fie umbrita de gafele de exprimare", mai transmite Sebastian Bodu.

Europarlamentarul PDL incheie, cu un mesaj pentru ministrul Educatiei, Remus Pricopie, caruia ii cere "o testare" a Mariei Grapini, in urma studiului Abecedarului.

"In final il rog pe aceasta cale pe colegul de cabinet al doamnei Grapini, dl. Pricopie, sa dispuna o testare a cunostintelor pe care doamna ministru delegat le va fi dobandit in urma studiului acestei carti de capatai si sa faca un raport catre Primul Ministru cu privire la eventualele evolutii", mai noteaza eurodeputatul democrat-liberal.

Ministrul Grapini, o noua gafa: Va provoc sa-mi trimiteti "o imagine frumoase"

Ministrul delegat pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism, Maria Grapini, a facut mai multe gafe in exprimarea pe contul sau de Facebook, printre acestea numarandu-se expresia "imagine frumoase" si indemnul "sa va inbracati cu ie, daca aveti".

F.N.