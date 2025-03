Concedieri la Ministerul Energiei. Sebastian Burduja anunță că 35% din șefi vor fi puși pe liber

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat miercuri, 5 martie, un plan de reorganizare a Ministerului Energiei, aflat acum în dezbatere publică. Conform oficialului, ministerul va implementa reduceri substanțiale ale funcțiilor de conducere, un procent de 35% dintre șefi urmând a fi concediați. Aceasta se traduce prin desființarea a 11 posturi de conducere în cadrul ministerului.

La nivelul întregii structuri, Ministerul Energiei va reduce cu aproximativ 27% numărul total al posturilor, iar cheltuielile salariale vor scădea cu aproape 25%. În plus, în cadrul aceleași reorganizări, se estimează economii importante și la nivelul cheltuielilor administrative, inclusiv economisirea a 100.000 de lei anual doar din reducerea consumului de hârtie.

„După un amplu proces de consultare, cu iniţiative în premieră, cred, pentru mediul public, cum a fost un survey de tipul 360 de grade în care toţi angajaţii au fost invitaţi să completeze în mod anonim o fişă de feedback, de recenzie cu privire la colegii lor, la superiorii lor ierarhici şi chiar cu privire la Ministrul Energiei şi alte iniţiative care au colectat toate aceste perspective, am ajuns la o formă de reorganizare pe care am pus-o în dezbatere publică la finalul săptămânii trecute. Din punctul nostru de vedere, este un demers ambiţios şi ne dorim ca măsurile pe care le luăm la Ministerul Energiei să servească drept model pentru toate autorităţile publice şi, de ce nu, poate chiar pentru entităţi private care vor să performeze mai bine cu cheltuieli mai mici”, a declarat Sebastian Burduja într-o conferință de presă.

Sebastian Burduja anunță desființarea a 11 funcții de conducere la Ministerul Energiei

Acestea includ posturi precum director general, director, șef serviciu, precum și un post de secretar de stat și unul de secretar general adjunct, fiecare cu cheltuielile aferente. Astfel, restructurarea va presupune o reducere a posturilor la nivelul întregului minister de 27%, ceea ce va contribui la o eficientizare considerabilă a activității.

„11 funcţii de conducere se desfiinţează. Asta înseamnă director general, director sau şi şef serviciu plus un post de secretar de stat cu cabinetul aferent şi cheltuielile şi un post de secretar general adjunct, cu cheltuielile aferente. La nivelul întregului minister, reducerea de posturi este de 27%. Sunt convins că orice proces de reorganizare implică şi anumite incertitudini sau temeri din partea colegilor mei, dar în tot acest timp am discutat cu foarte mulţi dintre ei şi am asigurat că cei care sunt buni, cei care performează, cei care utilizează timpul la serviciu pentru a livra rezultate pentru români vor rămâne în funcţie, ba chiar pot să primească şi răspunderi în plus, lucru care se va şi întâmpla”, a precizat Sebastian Burduja.

Burduja: Brusc, colegii mei nu se mai plimbă cu hârtii între etaje

Ministrul Energiei a subliniat importanța tranziției de la un sistem bazat pe hârtii și dosare cu șină la un sistem digitalizat, care include proceduri moderne, semnături electronice și comunicare prin emailuri.

„Poate din exterior nu vă daţi seama ce înseamnă să treci de la un sistem bazat pe hârtii, pe dosare cu şină, la un sistem bazat pe proceduri, pe semnături electronice, pe schimburi de mail-uri care practic închid toate circuitele. Brusc, colegii mei nu se mai plimbă cu hârtii între etaje, lucrurile sunt mult mai rapide şi există o trasabilitate mult mai clară a sarcinilor, a responsabililor, a termenelor îndeplinite sau neîndeplinite şi sigur şi măsurile sunt în consecinţă. Mai mult decât atât, estimăm că doar din economia de hârtie, plus servicii de mentenanţă pentru imprimante şi alte echipamente, economisim cam 100.000 de lei anual”, a explicat ministrul Burduja.

