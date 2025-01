Facturile la energie ale românilor, plafonate și după 1 aprilie? Anunțul ministrului Energiei

Facturile la energie ale românilor ar putea rămâne plafonate și după 1 aprilie, anunță ministrul Sebastian Burduja. Burduja a prezentat într-o emisiune TV două scenarii posibile pentru perioada de după 1 aprilie, când se încheie actuala schemă de plafonare a prețurilor la energie. În plus, ministrul i-a îndemnat pe români să consulte ofertele furnizorilor pe site-ul ANRE.

Opțiunea principală luată în considerare este păstrarea sistemului actual de compensare și plafonare, având în vedere instabilitatea regională generată de oprirea tranzitului de gaz rusesc prin Ucraina și situația din Republica Moldova, a declarat Burduja la Antena 3 CNN.

"Apropo de data de 1 aprilie, e posibil să nu fie nicio diferență. Între scenariile pe masa noastră este să continuăm actuala schemă de compensare".

Ministrul a afirmat că această abordare, "cu bune și cu rele", a garantat românilor un preț stabil și accesibil la facturi.

"Un alt scenariu este să țintim mai bine sprijinul, adică românii care cu adevărat nu-și permit să plătească facturile la utilități, să beneficeze de un sprijin din partea statului român, sub forma unui voucher sau sub forma unui alt mecanism de compensare, astfel încât să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Dar, ca să liniștesc puțin temerile, dacă ne uităm pe ofertele de acum din piață, pe prețurile actuale, și le găsim pe site-ul ANR, chiar îi rog pe toți românii să facă asta ... Să intre pe site-ul ANR și să vadă ofertele și să o aleagă pe cea mai mică. De ce e foarte important, vă explic imediat. Vor vedea acolo oferte pe 12 luni, cam la 1 leu per kWh. Pentru un român care are astăzi consum acasă de peste 300 kWh pe lună, asta înseamnă o reducere a facturilor de la plafonul maxim de 1,3 lei per kWh la 1 leu. Deci o reducere de 30%", a mai spus Burduja, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă aceste contracte nu reprezintă o povară birocratică, ministrul a răspuns.: "Nu. Asta nu știu foarte mulți români. Deci e un proces care se face integral online și este extrem de rapid și foarte simplu. Mai mult, dacă românii ar face asta în număr mare, ce s-ar întâmpla? Ar pune presiune pe furnizori care ar coborî succesiv prețurile și ar veni cu oferte extrem de competitive".

