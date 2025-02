Sebastian Burduja, după criticile lui JD Vance: „Pe rețelele sociale este un festival al nostalgiei și regretelor pentru epoca de aur”

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a comentat sâmbătă, 15 februarie, criticile vicepreședintelui american JD Vance cu privire la anularea alegerilor în România.

Burduja spune că în contextul unei nostalgii tot mai mari pentru perioada comunistă, „aceleași personaje pretind că vor România suverană energetic și în același timp vor să ne facă din nou dependenți de cei care au devenit experți în folosirea energiei ca armă de șantaj”.

„Am urmărit declarațiile vicepreședintelui SUA JD Vance despre alegerile din România. Un lucru este cert și trebuie să îl recunoaștem frontal: avem o democrație fragilă. Anul acesta vom marca 36 de ani de la Revoluția din 1989, când peste 1000 de români au plătit cu viața lor visul pentru libertate a peste 20 de milioane de cetățeni.

În trei decenii și jumătate, am obținut multe ca națiune, mai mult decât ne imaginam că putem: suntem apărați de NATO, suntem în UE, facem parte din zona Schengen. Am depășit cu mult Grecia și Ungaria, am prins din urmă Polonia și ne apropiem de Portugalia. Totuși, ceva nu este în regulă, iar nemulțumirea generală pune țara noastră în fața unui pericol existențial.

De la o vreme, pe rețelele sociale este un festival al nostalgiei și regretelor pentru “epoca de aur”. Refrenul acelor vremuri, în politică externă, era unul singur: “neamestecul în treburile altor state”. Ipocrizia celor care vor să ne întoarcem în bezna trecutului ceaușist, dar aplaudă cu aplomb nuanțele interpretate ale declarațiilor “cercurilor imperialiste”, ca să păstrăm registrul altei epoci, este o nouă demonstrație de fractură de logică. Nimic nou în asta. Aceleași personaje pretind că vor România suverană energetic și în același timp vor să ne facă din nou dependenți de cei care au devenit experți în folosirea energiei ca armă de șantaj”, spune Burduja,

Ads

Liberalul spune că România are nevoie de trei lucruri.

„Rămâne întrebarea: cum salvăm democrația în România? Singura cale este prin încredere: în instituțiile statului, în societate, între public și privat. Pentru asta, avem nevoie de trei lucruri:

1. Mai mulți lideri, mai puțini politicieni. Diferența este simplă: liderii acționează pentru următoarele generații, politicienii acționează pentru următoarele alegeri. România are lideri, trebuie doar să îi pună în valoare. Mai e un criteriu de diferențiere: liderii unesc societatea în jurul unor valori care ne fac pe toți mai buni, patrioții falși săsesc ură și ne dezbină.

2. Autoritate, transparență, domnia legii. Sunt adeptul unei linii dure: cei care subminează democrația și interesul României trebuie pedepsiți exemplar. Adevărul trebuie arătat întregii societăți, iar vinovații trebuie să plătească scump pentru faptele lor.

Ads

3. Asumare. Acum nu este momentul pentru tăcere, pentru că asta ar însemna complicitate. Ține de fiecare român în parte să-și facă vocea auzită, să se ridice împotriva extremismului toxic, să conștientizeze că diferența dintre bine și rău este de un milimetru și suntem deja pe marginea prăpastiei. Salvarea democrației românești cere implicarea fiecăruia dintre noi.

Curaj, România! Totul va fi bine: cu o condiție — să luptăm pentru asta ”, se mai arată în postare.

Vineri, vicepreședintele american, J.D. Vance, a acuzat aliații europeni ai SUA că ar cenzura libertatea de exprimare și că subminează valorile democratice, într-un discurs susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, relatează agențiile Reuters, DPA și AFP, el criticând în acest sens poziția unui fost comisar european care a salutat anularea alegerilor prezidențiale din România.

''Am fost uimit când un fost membru al Comisiei Europene a spus că i-a plăcut faptul că Guvernul României a anulat alegerile. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci probabil că se va întâmpla și în Germania, este ceva șocant pentru 'urechea' americană. Când vedem instanțele europene anulând alegeri și oficiali spunând că le vor anula pe altele, trebuie să ne întrebăm dacă trăim în standardele noastre înalte ale democrației. De fapt, trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valori democratice, trebuie să trăim respectându-le'', a indicat vicepreședintele SUA.

Ads