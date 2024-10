Sebastian Burduja denunță o campanie de dezinformare care folosește chiar titlul cărții scrise de el: Planul pentru România

Ministrul Energiei Sebastian Burduja a anunțat că s-a adresat justiției deoarece titlul cărții sale „Planul pentru România” a fost folosit de un site pe care îl acuză de dezinformare la adresa sa și a PNL. Depunerea plângerii penale are ca scop scoaterea la lumină a celor care îi folosesc și imaginea pentru a promova știri false și atacuri, a anunțat liderul liberal joi, 3 octombrie.

”Dragi prieteni, suntem într-o perioadă electorală, iar într-o astfel de perioadă se întâmplă de multe ori, de prea multe ori, lucruri care nu fac cinste competitorilor politici. Politicienii fac lucruri trăznite, chiar mai mult decât de obicei. Să vă spun despre ce este vorba. Am aflat cu stupoare că „Planul pentru România”, titlul cărţii pe care am scris-o acum câţiva ani, a ajuns să fie folosit împotriva Partidului Naţional Liberal şi a colegilor mei, prin site-uri care promovează ştiri false, dezinformare, atacuri la persoană. Mai mult, poza aferentă domeniului planulpentruromania.ro, este o poză cu mine, deşi nu am nicio legătură cu acest site, care sponsorizează atacuri politice pe reţelele sociale. O mizerie care nu poate rămâne nesancţionată”, scrie Sebastian Burduja pe Facebook.

Ministrul anunţă că a depus o plângere penală pe această speţă, astfel încât autorităţile şi opinia publică să aibă ocazia de a afla cine foloseşte astfel de instrumente pentru a dezinforma opinia publică şi pentru ca el, personal, să îşi poată apăra reputaţia.

”Am parcurs riguroasa investigaţie jurnalistică pe această temă şi înţeleg cine ar putea fi cei din spatele “combinaţiei”, dar doar justiţia poate expune adevărul gol-goluţ. Şi sunt convins că o va face”, mai spune Burduja.

”Dispreţuiesc profund campania negativă, iar când aceasta apelează la dezinformare crasă, cu încălcarea legii şi desconsiderând tot ceea ce înseamnă valorile democratice, trebuie luate măsuri şi date exemple. Îi invit şi pe politicienii din alte tabere, dar şi pe susţinătorii lor, să fie transparenţi şi responsabili. A te ascunde în spatele unor falsuri este o dovadă de laşitate crasă. De multe ori campaniile electorale duc la confruntări virulente între candidaţi şi partide. De multe ori se sare calul. Nu doar la noi, ci peste tot. Dar, după cum spune românul, „una-i una şi alta-i alta”. A produce falsuri, a folosi în mod ilgal mărci, imagini sau nume de persoane, nu mai este campanie electorală. Nici măcar campanie electorală negativă. Este o ticăloşie”, mai spune liderul PNL Bucureşti.

”Vă îndemn, aşadar, să fiţi cât se poate de vigilenţi în aceste luni. Nu cădeţi în capcane. Vor fi multe minciuni, jumătăţi de adevăr, falsuri grosolane. Nu avem voie să lăsăm ca viitorul României să fie decis cu astfel de instrumente şi să aparţină celor care coboară atât de jos. Vă ţin la curent cu evoluţia demersului”, precizează Burduja.

Liberalul a scris și o carte denumită ”Planul pentru București”, pe care a lansat-o în timp ce candida la alegerile locale pentru Primăria Capitalei.

