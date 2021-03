Arbitrul Sebastian Coltescu, suspendat pana la finalul sezonului dupa meciul PSG - Istanbul BB. Ce vina i-au gasit oficialii europeni

El a fost gasit vinovat pentru comportament inadecvat in timpul unui meci. De asemenea, asistentul Octavian Sovre a primit avertisment, din acelasi motiv."In urma unei investigatii efectuate de un inspector de etica si disciplina UEFA cu privire la evenimentele care au condus la abandonarea meciului din UEFA Champions League 2020/21 , dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir FK, din 8 decembrie 2020, si a procedurilor ulterioare deschise impotriva oficialilor meciului Sebastian Constantin Coltescu si Octavian Sovre, Comisia de Control, Etica si Disciplina UEFA (CEDB) a luat urmatoarea decizie:- Il suspenda pe Sebastian Constantin Coltescu de la indeplinirea oricarei functii de arbitru pana la sfarsitul sezonului 2020/21, adica pana la 30 iunie 2021, pentru incalcarea articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul disciplinar UEFA (DR) si a articolului 6 (1) din Termenii si conditiile generale pentru arbitrii care oficiaza la meciurile UEFA (GTC), adica pentru comportamentul inadecvat in timpul unui meci UEFA la care a fost delegat.- Ii ordona lui Sebastian Constantin Coltescu sa participe la un program educational inainte de 30 iunie 2021, in conditiile stabilite de comisia de arbitri a UEFA.- Il avertizeaza pe Octavian Sovre pentru incalcarea articolului 11 alineatul (1) DR si a articolului 6 alineatul (1) din Termenii si conditiile generale pentru arbitrii care oficiaza la meciurile UEFA, adica pentru comportamentul inadecvat in timpul unui meci UEFA la care a fost delegat.- Ii ordona lui Octavian Sovre sa participe la un program educational cat mai curand posibil, dar inainte de 30 iunie 2021, in conditiile stabilite de comisia de arbitri a UEFA.Prin aceasta decizie, CEDB a considerat, prin urmare, ca ambii oficiali de la meci au incalcat articolul 11 alineatul (1) DR si articolul 6 alineatul (1) CG (obligatia de a se comporta intr-un mod adecvat), dar nu articolul 14 DR (rasism si alte conduite discriminatorii).CEDB a fost de asemenea de acord cu EDI (n.r. - inspectorul care a anchetat cazul) ca oficialii UEFA ar trebui sa fie instruiti in mod adecvat si specific pentru a lua decizii mai bune cu privire la alegerea limbajului si cuvintelor care vor fi utilizate in competitiile UEFA. In context international, utilizarea corecta a limbajului este esentiala pentru a evita situatii precum cele care au avut loc in meciul mentionat mai sus.Deciziile motivate vor fi publicate in timp util.In legatura cu acelasi meci si cu cartonasul rosu al antrenorului asistent FK Istanbul Basaksehir, Pierre Achille Webo, care a avut loc inainte de incidentele care au declansat sanctiunile de mai sus si, prin urmare, nu au fost provocate de acestea, CEDB a luat urmatoarea decizie:- Sa-l suspende pe asistentul antrenorului FK Istanbul Basaksehir, Pierre Achille Webo, pentru un (1) meci de competitie UEFA la care altfel ar participa, pentru comportament nesportiv", se arata in decizia UEFA.Meciul PSG-Istanbul BB, din 8 decembrie, contand pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana. Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata "omul asta alb", spui "omul asta". Atunci de ce vorbesti despre Webo folosind cuvintele "omul asta negru"?"Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul, in urma scandalului de rasism. UEFA a stabilit ca partida sa se reia a doua zi, cu o alta brigada de arbitri, iar PSG s-a impus cu 5-1.