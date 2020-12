Articol cu titlul "Je suis roman", publicat intr-un ziar din Ungaria. "Romanul. Acel ticalos inconstient din estul Europei"

Titlul articolului nu are nevoie de traducere."Negru. In romana asta inseamna negru. Nici mai mult, nici mai putin. Cand a rostit acest cuvant, Sebastian Coltescu nu a gandit ca se va sfarsi cariera lui", incepe articolul din publicatia maghiara Magyar Nemzet Pe parcursul textului, care poate fi lecturat in engleza cu ajutorul aplicatiei "Translate", autorul, un jurnalist pe nume Tamas Pataki, mai scrie ca in mijlocul scandalului care s-a aprins romanul ajunge sa fie identificat cu "acel ticalos inconstient din estul Europei". UEFA a anuntat ca va efectua o ancheta "aprofundata" dupa oprirea meciului dintre PSG si Istanbul Basaksehir din Liga Campionilor.Arbitrul Sebastian Coltescu este acuzat de rasism.In minutul 16 al partidei, acesta i-a cerut centralului Ovidiu Hategan sa ii acorde un cartonas galben pentru proteste, dupa un fault comis pe teren, antrenorului secund al formatiei Istanbul Basaksehir.Arbitrul roman a folosit formula "ala negru" pentru a-l identifica pe fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo.CITESTE SI: