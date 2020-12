Ce planuri are Sebastian Coltescu daca va fi gasit vinovat de rasism. Unde vrea sa-si caute dreptatea

Astfel, conform gsp.ro, pentru a nu purta pentru totdeauna eticheta de rasist, Sebastian Coltescu ar fi luat deja legatura cu un avocat spaniol, Josep Vandellos, care il va reprezenta pe roman in viitoarele actiuni in justitie.Cei doi sunt decisi sa apeleze la toate instantele competente, adica la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), dar si la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). O ultima varianta, luata si ea in calcul, este chiar Curtea Penala Internationala de la Haga, care se pronunta doar in cazuri extrem de grave, precum genociduri, crime de razboi si crime impotriva umanitatii.Citeste si: Pierre Webo, mesaj catre Sebastian Coltescu: "Nu exista loc de scuze". Camerunezul compara rasismul cu pandemia