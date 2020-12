L-au ajuns blestemele lui Coltescu? Ce s-a intamplat cu antrenorul echipei Istanbul Basaksehir. Suspendare drastica

Tehnicianul de 47 de ani a primit sanctiunea in urma comportamentului sau la derby-ul cu Fenerbahce, din etapa a 14-a, pierdut cu 1-4 in deplasare. Arbitrul Bahattin Simsek a eliminat in acel meci doi jucatori de la Basaksehir, pe Rafael (71) si Irfan Can Kahveci (74).Okan Buruk a primit si el cartonasul rosu in min. 71, pentru proteste la adresa arbitrului. El a fost amendat si cu 38.000 de lire turcesti (5.139 dolari).Okan Buruk s-a remarcat prin proteste si la meciul dintre PSG si Istanbul Basaksehir, din Liga Campionilor, pana la episodul de rasism de care a fost acuzat arbitrul roman de rezerva Sebastian Coltescu la adresa secundului sau, Pierre Webo, in min. 14 al partidei amintite.In prima liga turca, dupa 15 etape, Istanbul Basaksehir ocupa locul 16 (din 21 de echipe), cu 16 puncte (14 jocuri).Citeste si: Isi faceau planuri de nunta, dar s-au despartit. Cine e sportiva uriasa care a rupt logodna pe neasteptate