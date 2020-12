Coltescu, dorit in conducerea unei echipe din Liga 1. Cine i-a facut oferta

Arbitrul roman a ajuns pe prima pagina a celor mai importante ziare de pe mapamond. Turcii l-au acuzat ca a folosit cuvinte rasiste catre un membru al delegatiei lui Istanbul BB.Acum, Coltescu asteapta sa fie judecat de UEFA si sa vada daca va fi suspendat de forul fotbalistic european.Pentru a se apara, romanul l-a luat pe unul dintre cei mai buni avocati in domeniul sportiv din Europa, Josep Vandellos.Pana sa ajunga celebru in toata lumea, Coltescu a fost la un pas sa intre in conducerea unei echipe de fotbal din prima liga.Patronul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, i-a facut in acest an o oferta arbitrului pentru a deveni oficial al clubului oltean, cu un salariu de 3000 euro lunar, conform unor surse Ziare.com.Originar din Craiova, Coltescu a refuzat propunerea lui Rotaru, motivand ca vrea sa continue in arbitraj.In caz ca va fi suspendat de UEFA, arbitrul roman poate sa se gandeasca tot mai serios la aceasta varianta.Sebastian Coltescu are 43 de ani si conduce meciuri in Liga 1 la centru din 2003.Arbitrul oltean a intrat in 2006 pe lista FIFA CITESTE SI: