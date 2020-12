Sebastian Coltescu, aparat de colegii din arbitraj. "A fost o identificare neinspirata, fara agresivitate, fara nicio tenta de jignire si fara nicio tenta de rasism"

"Sa traiesti cu incertitudinea asta nu e usor. El poate pierde foarte mult. Un asemenea scandal te poate afecta foarte mult. Si in plan international el putea sa oficieze ca al patrulea oficial, chiar daca nu mai era pe lista FIFA . (...) Este o identificare neinspirata intr-un moment de tensiune. Nu a fost deloc agresiv.Era o adresare catre Ovidiu Hategan . O identificare neinspirata, fara agresivitate, fara nicio tenta de jignire si fara nicio tenta de rasism. L-am sunat sa-i spun ca sunt alaturi de el. I se putea intampla oricui.Sper ca nu va fi afectat Ovidiu, pentru ca era unul dintre favoritii pentru a merge la Euro. Depinde si de ce va decide UEFA in legatura cu Octavian Sovre", a spus Avram la Digi Sport.Meciul PSG-Istanbul BB, din 8 decembrie, contand pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan, iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata.Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana. Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata