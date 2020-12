Varianta de ultima ora de la UEFA. Cum vrea forul european sa puna capat scandalului de rasism cu Sebastian Coltescu

Daca in prima faza o suspendare drastica a lui Coltescu parea inevitabila, acum lucrurile s-au mai schimbat. Astfel, conform gsp.ro, UEFA ia in calcul o solutie de mediere a conflictului, impacarea dintre cele doua parti fiind scenariul ideal.Forul european a ajuns la aceasta concluzie temandu-se de eventualele repercusiuni ale unei pedepse aplicate lui Coltescu, acesta din urma fiind hotarat sa mearga la instantele superioare (TAS si CEDO) pentru a-si gasi dreptatea.De asemenea, UEFA a intrat deja in posesia sesizarii facute de FRF , care a atras atentia asupra jignirilor rasiste venite din tabara turcilor si adresate arbitrilor romani in minutele premergatoare momentului cu Sebastian Coltescu protagonist.Citeste si: Maria Sarapova se marita. Cine e barbatul care i-a furat inima rusoaicei inca din prima zi