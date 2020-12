Sebastian Coltescu l-a sunat pe Demba Ba. Cum s-a incheiat discutia dintre cei doi

"Sebastian Coltescu m-a sunat si mi-a explicat ca nu este un om rasist. Si-a cerut scuze pentru ceea ce s-a intamplat. Ii pare rau pentru ceea ce s-a intamplat", a declarat jucatorul senegalez, care considera incidentul incheiat din punctul lui de vedere, conform news.ro.El a confirmat ca un compatriot, Ousmane N'Doye, care a evoluat in Romania, a mediat acest dialog. "Cineva, caruia nu i-am putut spune nu, m-a sunat si mi-a spus ca arbitrul vrea sa vorbeasca cu mine. Am spus, bine, apoi Coltescu m-a sunat", a afirmat fostul jucator a formatiei Chelsea Demba Ba s-a aratat numultumit, insa, de atitudinea antrenorului echipei PSG, germanul Thomas Tuchel."Mi-as fi dorit ca anumite persoane de la echipa din Paris, in special una, sa fie in fata camerei pentru a explica modul in care ne-a tratat, pentru ca nu accept asta si nu voi accepta niciodata", a spus senegalezul, intr-un interviu acordat postului turc TRT World.Rugat sa spuna la cine se refera, Demba Ba l-a indicat pe Thomas Tuchel: "Vorbesc despre antrenor (n.r. - Thomas Tuchel), dar nu voi detalia situatia. Cu siguranta va vorbi el despre asta. A discutat cu unul sau doi jucatori din echipa si ne-a invinuit de cum s-au derulat evenimentele. Este problema lui, nu a mea. Daca il voi vedea vreodata, voi vorbi cu el despre asta".Meciul PSG-Istanbul BB, din 8 decembrie, contand pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana. Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata