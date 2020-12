Cazul Coltescu: Harlem Gnohere il acuza pe Hategan ca a ignorat la un meci strigatele de maimuta ale suporterilor lui Dinamo

''Am remarcat strigatele de maimuta ale suporterilor lui Dinamo, dar el mi-a spus ca nu le-a auzit'', a relatat Gnohere, in prezent jucator la Mouscron (Belgia), pentru RMC Sport. Hategan ar fi spus ca de fapt ar fi fost imitari ale latratului de caine, avand in vedere ca suporterii dinamovisti sunt supranumiti ''cainii rosii''.Gnohere a subliniat ca Hategan ''in mod deliberat'' nu a recunoscut existenta strigatelor de maimuta, la fel cum au facut-o si fostii sai coechipieri de la Dinamo.Totusi, Gnohere a recunoscut ca lumea in Romania nu este rasista, dar ca astfel de lucruri se intampla pe stadioane.Un alt atacant francez care evolueaza in fotbalul romanesc, Billel Omrani ( CFR Cluj ), a postat o imagine pe Insta Story in care scrie ca e ''scandalos'' ce s-a petrecut la meciul PSG - Istanbul Basaksehir, dar precizeaza ca ''totusi, sa stiti, romanii nu sunt rasisti''.Si atacantul francez Hamidou Keyta ( FC Botosani) a luat atitudine dupa incidentul de la Paris. El a postat pe Insta Story mesaje precum ''Don't be racist'' (Nu fii rasist), ''Together we are unbroken'' (Impreuna suntem nedespartiti), si ''Merci a toi demba Ba'' (Iti multumesc, Demba Ba).Meciul Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir, din cadrul Ligii Campionilor, din capitala Frantei a fost intrerupt in urma unui incident considerat rasist in care a fost implicat arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu si se va relua miercuri seara, de la ora 19:55 (ora Romaniei).Staff-ul campioanei Turciei si jucatorii acesteia, urmati de cei ai echipei PSG au luat decizia de a parasi terenul dupa eliminarea antrenorului secund al formatiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzand afirmatii rasiste din partea arbitrului de rezerva.Coltescu i-a cerut in min. 16 arbitrului de centru Ovidiu Hategan sa intervina pentru a-l calma pe Webo, care a fost prea vehement la o decizie a arbitrului de centru, potrivit AFP. Coltescu l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce cu termenul de ''tipul negru'', iar Hategan i-a aratat cartonasul rosu fostului atacant camerunez.Webo a protestat, iar atacantul franco-senegalez Demba Ba (rezerva) a coborat din tribuna si l-a acuzat de rasism pe Coltescu, reprosandu-i ca s-a referit la culoarea pielii lui Webo, intrebandu-l daca ar fi facut la fel si daca era cazul unei persoane albe, relateaza AFP.Si jucatori de la PSG, printre care Neymar , Mbabbe si Marquinhos, au venit pentru a cere explicatii la marginea terenului. Dupa mai multe minute de discutii cele doua echipe au parasit terenul.Uniunea Europeana de Fotbal a confirmat, marti seara, ca meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir va fi reluat miercuri, cu alti arbitri Forul continental a anuntat ca o ancheta amanuntita va fi demarata imediata in legatura cu incidentul.Citeste si: Povestea dramatica de viata a lui Sebastian Coltescu, arbitrul implicat in scandalul de rasism. A vrut sa se sinucida, si-a pierdut parintii si a divortat de doua ori