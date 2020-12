Cantaretul Kamara: Coltescu nu a fost rasist. Ca romani am fost jigniti de nenumarate ori in sport si nu s-a luat atitudine. Am voie sa spun ALB NEGRU?

Scandalul declansat de Coltescu de meciul PSG - Istanbul BB

Intr-o postare publicata pe Facebook , numita "Scrisoare deschisa catre pamanteni", artistul Kamara ii ia apararea arbitrului de fotbal Sebastian Coltescu, care a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul, atunci cand arbitra meciul PSG - Instanbul BB."Buna sa va fie inima, Numele meu e Kamara si sunt de 16 ani, component al trupei ALB NEGRU. Oare am voie sa mai spun asa? Odata cu "Timpul", am invatat sa nu mai reactionez la cald. Cumva am stat o zi in plus sa analizez bine situatia. Dragi pamanteni, sper ca nu este o jignire ca va spun asa. Pesemne ca traim intr-o Galaxie si unii s-ar simti jigniti ca sunt numiti "Pamanteni" si nu "Galaxieni"", isi incepe Kamara postarea.Artistul sustine ca corectitudinea politica "se duce in cealalta extrema"."Cred ca toata problema asta cu politically corect (politic corect...suna ca naiba oricum) se duce in cealalta extreme. Black in limba romana inseamna Negru, cel putin asa era la ultima verificare. Sebastian Coltescu, Omul cel mai pus la COLT in momentul de fata a folosit cuvantul "Negru" la un meci de Fotbal din Champions League.Sebastian Coltescu a fost cel mult Nepoliticos si Nesabuit spunand "Ala", dar nicicum nu cred ca a fost Rasist. Bine, nu stiu ce a fost in sufletul lui, dar faptele confirma spusele mele.", scrie Kamara.Kamara il sustine pe arbitrul Coltescu si atrage atentia ca au fost multe situatii in care romanii nu au luat atitudine atunci cand au fost jigniti sau pusi la colt."Joc in Nationala Artistilor Fotbalisti (Tripla Campioana Mondiala) de 18 ani incoace si reprezint cu mandrie Tricolorul nostru, am purtat de nenumarate ori chiar banderola de Capitan. Dovada ca Romania e o Tara Multiculturala care traieste in armonie. Mai sunt iesiri din decor ca pretutindeni in lume, dar nu e cazul acum.Prima greseala ne revine, pentru ca niciodata nu am ripostat, ne-a fost jignita Nationala de Fotbal in nenumarate randuri si pe vremea Generatiei de Aur si acum cativa ani la Euro. A fost jignita Simona Halep , cateva echipe de club din tara in competitile Europene, dar in afara de o stire la Tv, nicio reactie oficiala, nicio luare de pozitie.In 2016, am facut un video in acest sens, despre un prezentator francez care a jignit Nationala noastra de Fotbal, am atras atentia si tot nimic. A fost o scantei care nu a aprins nimic in Spiritul Colectiv. Acum e calcat in picioare Sebastian Coltescu care a gresit in alegerea cuvintelelor, nu s-a gandit pe moment de asemanarea unor expresii cu semnificatii diferite in limbii diferite.", isi incheie Kamara mesajul.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana.Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata "omul asta alb", spui "omul asta". Atunci de ce vorbesti despre Webo folosind cuvintele "omul asta negru"?"Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, in urma scandalului de rasism. UEFA a stabilit ca partida sa se reia miercuri seara. Meciul s-a incheiat 5-1 pentru PSG.CITESTE SI: Ultimele detalii despre cazul de rasism de la Paris. Cum i-au amenintat turcii pe romani si totul despre decizia UEFA