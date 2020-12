Marius Sumudica, despre cazul Coltescu: "Turcii au ingropat securea razboiului, se simt vinovati"

"Turcii au ingropat securea razboiului, simtindu-se vinovati probabil pentru ceea ce se aude pe fundal. Doar in Romania am vazut ca se pune accent pe acest subiect. Eu nu m-am bagat in asta, doar i-am spus sefului de la club ca m-am simtit jignit de ceea ce au spus ei despre romani", a declarat Sumudica la Pro X, referindu-se la faptul ca arbitrii romani au fost facuti "tigani" inainte de a aparea momentul cu Coltescu in prim-plan."A vorbit cu oficialii de la Basaksehir si le-a spus ca nu suntem noi aia care intindem mana pe la semafoare. Ca noi, romanii, ridicam nivelul fotbalistic in Turcia, ca suntem profesionisti, si din momentul respectiv nu am mai discutat de acest subiect", a mai spus Sumudica.Citeste si: Declaratie de dragoste a Larisei Iordache dupa performanta de la Europene: "O simt, o iubesc, o fac"