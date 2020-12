Pierre Webo, mesaj catre Sebastian Coltescu: "Nu exista loc de scuze". Camerunezul compara rasismul cu pandemia

"Asta nu este problema Romaniei, ci o problema umana. Un astfel de comportament nu isi are locul aici. Trebuie sa gasim solutii care sa opreasca acest fenomen, nu sa ne cerem scuze. Asta ar trebui sa inceteze", a declarat Pierre Webo, in conditiile in care Sebastian Coltescu si-a cerut scuze, precizand ca a fost gresit inteles."Exista oameni care stau in carantina in lume. Daca un astfel de virus ne afecteaza vietile atat de mult, nu inteleg cum rasismul nu. Epidemia ne-a facut mai putin sensibili in aceasta situatie", a mai spus africanul."Il las pe al patrulea arbitru sa se gandeasca la ce a facut, e destul pentru mine. Am urmarit din nou pe reluari, nu m-am vazut niciodata intr-o asemenea situatie. Nu ma enervez asa de repede, dar sunt unele emotii care au aparut. E frumos sa fii un simbol impotriva rasismului", a completat Webo pentru Haber Global.Citeste si: Kylie Minogue, pictorial sexy de senzatie la 52 de ani. Tinuta provocatoare aleasa de celebra artista