Pierre Webo tine aprins scandalul de rasism cu Sebastian Coltescu: "Pentru mine a fost clar". Multumiri adresate presedintelui Erdogan

"Un eveniment trist a avut loc pe 8 decembrie, la meciul cu Paris Saint-Germain, din Liga Campionilor. Din punctul meu de vedere, a fost un act clar de rasism. As dori sa multumesc familiei mele de la Basaksehir pentru sprijinul acordat. Clubul PSG a luat si el atitudine si ne-a sprijinit, alegand sa nu revina pe teren. Rasismul nu poate fi acceptat, oamenii nu pot fi judecati in functie de culoarea pielii", a transmis Pierre Webo."Ii sunt recunoscator presedintelui clubului nostru, dar si presedintelui Turciei, domnul Recep Erdogan, care ne-a facut sa simtim ca este alaturi de noi din primul moment. Sper ca ziua de 8 decembrie sa fie un moment de cotitura in lupta impotriva rasismului, iar astfel de incidente de discriminare sa nu mai aiba loc niciodata. Multe multumiri tuturor celor care si-au aratat sprijinul prin telefoane si mesaje, dupa incidentul regretabil din acea seara. Nu in ultimul rand, le multumesc si fanilor nostri", a completat Pierre Webo, alaturi de un videoclip cu incidentul de la meciul PSG - Istanbul Basaksehir.