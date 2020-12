Sebastian Coltescu i-a infuriat pe turci. Presedintele clubului Istanbul BB: "Solicitam interdictie pe viata"

"8 decembrie este acum o seara intrata in istorie ca fiind una de lupta impotriva rasismului. 8 decembrie nu va fi doar un simbol pentru Basaksehir, ci si pentru sportul mondial. Sunt mandru ca sunt presedintele acestei echipe. Discutiile cu UEFA au decurs foarte bine, multumesc UEFA. Am pregatit astazi o scrisoare pentru Aleksander Ceferin, o vom trimite maine. Ii vom multumi si in acelasi timp solicitam sa stim daca au existat la Comisia de Disciplina din tara arbitrilor si la Comisia de Disciplina a UEFA vreo aparare a acestor arbitri. Noi ne-am aratat atitudinea in fata intregii lumi. Acum este randul UEFA. Trebuie ca in cazul acestor arbitri sa se dicteze interdictie pe viata. Noi asta solicitam. Bineinteles ca au inceput apararea, ancheta, dar noi avem dreptate sa cerem asta si nu exista motiv de suparare, toata lumea ar trebui sa se gandeasca, trebuie sa ne gandim profund. Trebuie sa se dicteze o astfel de pedeapsa incat nimeni din lume sa nu mai aiba curajul sa faca asta. De aceea data de 8 decembrie este pentru tot sportul mondial o seara a rezistentei", a spus Gumusdag.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana. Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului. Demba Ba l-a apostrofat pe Coltescu, spunandu-i urmatoarele: "Nu spui niciodata