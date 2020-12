Presedintele FRF, prima mutare in scandalul de rasism cu Coltescu. Sesizarea facuta de Razvan Burleanu la UEFA

Burleanu considera ca arbitrii trebuie sa se bucure de prezumtia de nevinovatie si a mentionat ca dupa acest caz vor exista noi standarde de definire a rasismului, conform news.ro."A trecut aproape o saptamana si ati vazut ca au aparut elemente noi. UEFA a demarat o ancheta pentru a descifra toate detaliile. Avand in vedere toate informatiile din spatiul public am luat decizia de a sesiza UEFA pentru a deschide o investigatie si in ceea ce priveste acuzatiile de rasism ale componentilor echipei turce inainte de incidentul cu Sebastian Coltescu. La aceasta ora UEFA a demarat si aceasta ancheta. E o ancheta care se complica intrand si pe aceasta noua pista. Pana la o sentinta din partea UEFA arbitrii nostri trebuie sa se bucure de aceasta prezumtie de nevinovatie", a spus Burleanu."Raportul final al UEFA va determina si anumite modificari, vom avea noi standarde de definire a rasismului. Am demarat deja discutii pentru a organiza cursuri pe antidiscriminare dedicate jucatorilor, antrenorilor si arbitrilor. Am vorbit si cu Ovidiu Hategan si cu Sebastian Coltescu. A fost o discutie privata, am vrut sa aflu si pozitia lor, ca sa ne dam seama exact daca sunt si alte informatii. Informatiile care mi-au fost transmise direct de catre cei doi sunt si cele aparute in spatiul public", a precizat presedintele FRF.Intrebat daca acest caz l-ar putea face pe Hategan sa piarda sansa de a arbitra la Campionatul European, Burleanu a raspuns: "Cred ca este exclus, imaginea Romaniei nu cred ca a fost afectata. Sunt aspecte care nu cred ca pot influenta imaginea arbitrajului romanesc. Negocierile noastre pentru arbitrajul romanesc de asociere cu un sponsor nu au suferit. Maine vom anunta primul sponsor din istoria arbitrajului romanesc. Arbitrii au nevoie de toata sustinerea si daca vedem ca lucrurile nu merg bine trebuie sa vedem cum sa imbunatatim activitatea".Meciul PSG -Istanbul BB, din 8 decembrie, contand pentru etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul. UEFA a stabilit ca partida sa se reia a doua zi, cu o alta brigada de arbitri , iar PSG s-a impus cu 5-1.Citeste si: Sebastian Coltescu l-a sunat pe Demba Ba. Cum s-a incheiat discutia dintre cei doi