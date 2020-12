Sumudica: Cred ca Sebastian Coltescu, din punct de vedere profesional, a incheiat cu arbitrajul si s-a sinucis

"Cred ca el (Coltescu) a gresit. Acum doi ani am antrenat in Arabia Saudita. Veneau brigazi de Liga Campionilor si nu m-a eliminat nimeni, n-am avut probleme. La doua meciuri am avut aceasta brigada. La un meci m-am abtinut rau de tot.Atata aroganta din parte unui tusier, domnul Sovre, n-am intalnit in toata cariera mea de jucator si de antrenor. Acest om ma trata ca si cum nu ne-am fi vazut niciodata. De atunci il apreciez pe Hategan,l-a chemat de nu stiu cate ori in casca si nu a venit sa aiba vreun conflict cu mine. Ma trata precum eram ultimul antrenor care nu aveam licenta Pro si el arbitrase sase finale de LC. Cred ca aseara Sebastian Coltescu din punct de vedere profesional a incheiat cu arbitrajul si s-a sinucis", a spus Sumudica.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan, iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana.Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului.Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, in urma scandalului de rasism in care este implicat Sebastian Coltescu. UEFA a stabilit ca partida se va relua astazi, de la ora 19.55, cu alti arbitri (Danny Makkelie - Mario Diks, Marcin Boniek - Bartosz Frankowski).Brigada romana delegata la acest meci era formata din centralul Ovidiu Hategan, asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe si rezerva Sebastian Coltescu.