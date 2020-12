Jorge Jesus, antrenorul Benficai: In zilele noastre, orice spui impotriva unei persoane de culoare este rasism, iar acelasi lucru despre o persoana alba nu este

"Nu stiu exact ce s-a intamplat, dar in zilele noastre toate acestea despre rasism sunt foarte la moda. In calitate de cetatean, am dreptul sa gandesc in felul meu si sa-mi formez o opinie concreta odata ce stiu ce s-a intamplat in acel moment.In zilele noastre, orice spui impotriva unei persoane de culoare este un semn de rasism, iar acelasi lucru despre o persoana alba nu este un semn de rasism. Este un val care cuprinde lumea. Dar poate ca a existat rasism, pentru ca nu stiu ce i-au spus antrenorului respectiv", a declarat tehnicianul portughez, miercuri, intr-o conferinta de presa, potrivit marca.com.Benfica va evolua, joi, in deplasare, cu Standard Liege , in ultima etapa a Grupei D a Ligii Europa.