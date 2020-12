Turcii ii ataca pe romani dupa scandalul de rasism. Okan Buruk: "Arbitrul ar fi trebuit sa gestioneze situatia"

"Jucatorii au luat o decizie foarte puternica marti, au aratat solidaritate cu adversarul. Este o decizie foarte curajoasa. In vestiar, era clar ca au vrut sa aiba aceasta reactie. Sunt adulti, a fost o reactie foarte puternica.Nu am inteles intreaga situatie pe teren, pentru ca nu am auzit cuvintele pe teren, dar in vestiar a fost clar. Era necesar sa aratam aceasta solidaritate si sa continuam meciul astazi (n.r. - miercuri)", a spus Tuchel.De cealalta parte, tehnicianul echipei Istanbul BB, Okan Buruk, a afirmat, potrivit Le Figaro, situatia ar fi trebuit sa fie gestionata marti de arbitru, ceea ce nu s-a intamplat. "Pierre Webo a fost eliminat de al patrulea arbitru, care i-a spus un cuvant inacceptabil, un cuvant care nu trebuie spus..Arbitrul ar fi trebuit sa gestioneze situatia... Nu a facut-o. Trebuia sa facem ceva, sa aratam ca suntem alaturi de Webo. Demba si jucatorii PSG , intre care si Kylian Mbappe si Neymar , s-au unit cu totii si au spus ca daca al patrulea arbitru va ramane, nu vor mai juca. Au mers toti la vestiare.Acolo, jucatorii au luat decizia. Unii nu au mai vrut sa revina deloc pe teren. Cum suntem o echipa, trebuia sa ramanem uniti. Si am luat aceasta decizie. UEFA ne-a ajutat amanand meciul. Este bine ce au facut. Am aratat lumii intregi ca eram uniti", a declarat Buruk.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana. Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului.Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, in urma scandalului de rasism. UEFA a stabilit ca partida sa se reia miercuri seara. Meciul s-a incheiat 5-1 pentru PSG.CITESTE SI: Ultimele detalii dspre cazul de rasism de la Paris. Cum i-au amenintat turci pe romani si totul despre decizia UEFA