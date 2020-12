Turcii vor masuri dure. Presedintele clubului Istanbul Basaksehir cere ''radierea pe viata'' a arbitrului roman Sebastian Coltescu

"Acest gen de arbitru ar trebui radiat pe viata", a declarat Gruksel Gumusdag, citat de presa turca, inaintea plecarii echipe sale de la Paris cu destinatia Turcia. "El trebuie sa primeasca o sanctiune exemplara", a mai spus acesta."Data de 8 decembrie va ramane in istoria mondiala ca o zi a rezistentei impotriva rasismului", a adaugat oficialul turc.Meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir a fost intrerupt marti seara, in min. 14, la scorul de 0-0, din cauza unor remarci rasiste din partea celui de-al patrulea oficial, Sebastian Coltescu.Staff-ul campioanei Turciei si jucatorii acesteia, urmati de cei ai echipei PSG au luat decizia de a parasi terenul dupa eliminarea antrenorului secund al formatiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzand afirmatii rasiste din partea arbitrului de rezerva.Coltescu i-a cerut in min. 14 lui Hategan sa intervina pentru a-l calma pe Webo, care a fost prea vehement la o decizie a arbitrului de centru, potrivit AFP. Coltescu l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce cu termenul de ''tipul negru'', iar Hategan i-a aratat cartonasul rosu fostului atacant camerunez.Webo a protestat, iar atacantul franco-senegalez Demba Ba (rezerva) a coborat din tribuna si l-a acuzat de rasism pe Coltescu, reprosandu-i ca s-a referit la culoarea pielii lui Webo, intrebandu-l daca ar fi facut la fel si daca era cazul unei persoane albe, relateaza AFP.Si jucatori de la PSG, printre care Neymar , Mbabbe si Marquinhos, au venit pentru a cere explicatii la marginea terenului. Dupa mai multe minute de discutii cele doua echipe au parasit terenul.Miercuri seara, pe Parc des Princes, meciul s-a reluat din momentul intreruperii, iar Paris Saint-Germain a surclasat-o cu 5-1 pe Istanbul Basaksehir. PSG s-a impus prin golurile marcate de brazilianul Neymar (21, 38, 50) si de atacantul francez Kylian Mbappe (42 - penalty, 62), in timp ce pentru campioana Turciei a inscris Mehmet Topal (57).