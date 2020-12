Un tunisian sare in ajutorul lui Coltescu: "Eu nu sunt nici alb, nici negru, sunt intre si nu am avut probleme cu rasismul in Romania"

"Romanii respecta toate religile si toate culorile. Eu locuiesc in Romania de foarte mult timp, nu sunt alb si nici nu sunt "negru", sunt intre.Eu nu am avut niciodata probleme in legatura cu rasismul niciodata in Romania. O tara multicurala si frumoasa.Eu cunosc bine limba romana si acolo este o mare diferenta intre cuvantul "negru" si "negro"", a scris Hamza pe o retea de socializare.Turcii ii sar la gatul lui Coltescu, il vor suspendat pe viata."Acest gen de arbitru ar trebui radiat pe viata. Data de 8 decembrie va ramane in istoria mondiala ca o zi a rezistentei impotriva rasismului", a spus presedintele lui Istanbul BB despre Sebastian Coltescu.Deocamdata nu s-a luat nicio decizie in acest caz. UEFA a format o comisie care va analiza toate informatiile si toate imaginile video de la acest meci.In plus, vor chemati la audieri romanii din brigada de arbitraj si oficialii de la Istanbul BB si PSG.CITESTE SI: Sumudica: Cred ca Sebastian Coltescu, din punct de vedere profesional, a incheiat cu arbitrajul si s-a sinucis