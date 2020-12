"Arbitrul Coltescu nu este vinovat". Ce avocat strain il apara pe roman in scandalul de rasism

Josep Vandellos va fi prezent la UEFA , unde va prezenta toate argumentele in favoarea lui Coltescu, legate de aceasta partida."Din partea mea a venit initiativa.Cred ca e un caz care merita tot efortul. E un caz important, cu un impact foarte mare si mai cred ceva, evident, ca arbitrul Coltescu nu este vinovat.Pe 20 decembrie, UEFA va intra in vacanta pana pe data de 5 ianuarie. Daca pana pe 20 decembrie nu ne va informa nimic, atunci inseamna ca un raspuns va veni dupa prima saptamana din anul viitor", a spus Josep Vandellos, pentru gsp.Sursa foto: Facebook / Josep F. Vandellos AlamillaSpaniolul a trait in Romania 11 ani, insa 2016 s-a intors in tara natala.Sebastian Coltescu a ajuns omul momentului in lume, dupa ce a fost acuzat de turci de rasism.El impreuna cu asistentul Sovre i-ar fi adresat cuvinte jignitoare lui Pierre Webo, om din stafful turcilor de la Istanbul BB, la meciul de la Paris.CITESTE SI: