Sebastian Coltescu a scapat de rasism, dar nu si de ancheta UEFA. Procedura deschisa de forul european

'' In urma unei anchete desfasurata de un inspector al Comisiei UEFA de Etica si Disciplina , in legatura cu evenimentele care au dus la suspendarea meciului dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir FK, din Liga Campionilor, pe 8 decembrie 2020, au fost deschise proceduri impotriva d-lui Sebastian Constantin Coltescu si a d-lui Octavian Sovre pentru o potentiala violare a articolului 11 din Regulamentul Disciplinar al UEFA'', se arata in comunicat.UEFA precizeaza ca mai multe informatii despre acest caz vor fi disponibile dupa ce Comisia de Etica si Disciplina va lua o decizie.Articolul 11 din Regulamentul Disciplinar al UEFA se refera la Principii generale de conduita. Astfel, ''asociatiile membre si cluburilor, precum si jucatorii, oficialii si membrii, toate persoanele desemnate de UEFA sa exercite o functie trebuie sa respecte Legile Jocului, precum si Statutele UEFA, regulamentele, directivele si deciziile si sa se supuna principiilor de conduita etica, loialitate, integritate si sportivitate''. Articolul indica si 10 cazuri care reprezinta incalcari ale acestor principii, intre acestea aflandu-se: ''cei a caror conduita este insultatoare sau care violeaza regulile de baza ale unei conduite decente'' (b), ''cei a caror conduita aduce atingere imaginii fotbalului, in general, si imaginii UEFA, in particular'' (d), ''cei care nu urmeaza instructiunile date de oficialii meciului'' (f), ''cei care sunt vinovati de intreruperea sau abandonarea unui meci sau sunt responsabili pentru intrerupere sau abandonare'' (i).Articolul precizeaza ca incalcarea celor 10 paragrafe ale articolului se pedepsesc disciplinar, Sebastian Coltescu putandu-se alege astfel cu o suspendare.Meciul Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir, din cadrul Ligii Campionilor, a fost intrerupt pe 8 decembrie, la Paris, in urma unui incident considerat rasist in care a fost implicat arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu. Octavian Sovre a fost arbitru asistent la acel meci, din brigada de arbitri facand parte si arbitrul de centru Ovidiu Hategan si arbitrul asistent Sebastian Gheorghe.Citeste si: