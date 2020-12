VIDEO UEFA ii va ancheta si pe turci in scandalul Coltescu. Inregistrarea in care arbitrii romani sunt jigniti cu apelativul "tigani"

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" din Germania si "Daily Mail" din Marea Britanie precizeaza ca forul european va analiza cu maxima atentie cele intamplate la Paris, iar eventualele sanctiuni sunt asteptate in urmatoarele 10 zile.Ca element de noutate, UEFA a luat act in mod oficial si de derapajele de limbaj venite din tabara turca inainte de episodul cu Sebastian Coltescu, care s-a referit la antrenorul secund Pierre Webo cu apelativul "negru".Astfel, dupa cum se poate vedea mai jos, exista inregistrari clare care arata cum arbitrii romani au fost numiti "gypsy" (n.r.: tigan) de persoane de pe banca tehnica a celor de la Istanbul BB.Citeste si: Camerunezul Webo, dupa scandalul cu Sebastian Coltescu: "Am luat pastile ca sa dorm. Mi-e rusine"