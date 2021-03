UEFA l-a suspendat, dar il lasa pe Sebastian Coltescu sa arbitreze. La ce meciuri va fi prezent romanul

Luni, Comisia de Etica si Disciplina UEFA a anuntat suspendarea lui Sebastian Coltescu de la indeplinirea oricarei functii de arbitru pana la sfarsitul sezonului 2020/21, adica pana la 30 iunie 2021, fara a specifica daca sanctiunea se aplica sau nu pe teritoriul Romaniei. Decizia a fost luata in urma incidentelor de la partida PSG - Istanbul Basaksehir, din Liga Campionilor, disputata in decembrie 2020.In aceasta seara, UEFA a confirmat oficial ca suspendarea arbitrului roman se aplica doar in competitiile UEFA. Astfel, Sebastian Coltescu va avea dreptul de a arbitra in competitiile interne.In acelasi caz, asistentul Octavian Sovre a fost avertizat. Ambii arbitri romani trebuie sa participe la un program educational pana la data de 30 iunie 2021.CITESTE SI: