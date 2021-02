UEFA a luat decizia in cazul scandalului de rasism provocat de Coltescu. Ce se intampla cu arbitrii romani

"Din probele video si audio disponibile, s-a stabilit ca domnii Coltescu si Sovre au folosit expresiile in limba romana "negrul ala" si "ala negru", care in engleza sunt traduse "the black one", pentru a-l identifica pe antrenorul secund al lui Basaksehir, domnul Webo.Conform raportului lingvistic, expresiile romanesti "negrul ala" si "ala negru" nu au conotatii peiorative sau negative.Cele mai relevante dictionare englezesti stabilesc explicit ca termenul "negru" folosit ca adjectiv, asa cum rezulta din expresiile romanesti mentionate mai sus, nu este ofensator. Mai mult, cuvantul "negru" este utilizat la scara larga de organizatiile anti-rasiste si de milioanele de adepti ai acestora tocmai pentru a combate rasismul.Astfel, expresiile "negrul ala" si "ala negru", desi ar putea fi considerate drept controversate in contextul in care erau spuse si din cauza foneticii similare dintre cuvantul