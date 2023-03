Fiul lui Cristian Țopescu debutează astăzi ca prezentator la TVR. Formatul emisiunii

Sebastian Felix Ţopescu (24 de ani), fiul regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu, va debuta astăzi, 26 martie, la TVR, în calitate de prezentator.

„Vis sau realitate” este emisiunea moderată de Sebastian Felix Ţopescu care va fi difuzată în fiecare duminică, de la 16.30.

„De curând intrat în echipa TVR 1, dar familiarizat cu tot ceea ce înseamnă munca de televiziune, Sebastian Felix Ţopescu ne dezvăluie dorinţele secrete ale vedetelor şi le ajută să şi le îndeplinească, pentru o zi”, a anunţat TVR.

„Sunt foarte norocos cu familia în care m-am născut, de la care am învăţat foarte multe, în special despre lumea televiziunii, iar asta m-a ajutat să mă dezvolt şi să ajung în punctul în care sunt astăzi. Acum un an nu m-aş fi gândit că voi lucra în televiziune, totuşi sunt incredibil de fericit că am hotărât să-mi asum acest risc şi această provocare nouă. Mă simt ca peştele în apă, este cel mai bun mod în care aş putea descrie această experienţă”, a declarat Sebastian.

