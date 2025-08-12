De ce a fost emis un nou mandat pe numele lui Ghita: E de o gravitate deosebita ca un parlamentar sa fie implicat in asemenea infractiuni

Tribunalul Prahova a motivat decizia de emitere a unui nou mandat de arestare in lipsa pentru Sebastian Ghita, precizand ca, prin faptele sale, fostul deputat ar fi prejudiciat imaginea Parlamentului si a mediului de afaceri, atat in plan national cat si international.

"Judecatorul de drepturi si libertati considera ca este de o gravitate deosebita ca un parlamentar (persoana aleasa de catre electorat pentru una dintre cele mai importante demnitati publice, de esenta statului democrat) sa fie implicat in astfel de infractiuni de trafic de influenta si de spalare a banilor (chiar daca doua dintre faptele pentru care s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpat, au fost savarsite in perioada in care inculpatul nu avea calitatea de parlamentar iar o alta fapta a fost inceputa anterior dobindirii calitatii de parlamentar).

Prin faptele savarsite de inculpat, acesta a adus o atingere grava atat imaginii Parlamentului Romaniei in fata opiniei publice interne si internationale cat si mediului de afaceri caruia, de altfel, inculpatul i-a apartinut", se arata in motivarea deciziei de arestare.

Magistratul sustine ca "faptul ca doua dintre infractiunile pentru care s-a pus in miscare actiunea penala fata de inculpat au fost savarsite in anul 2008 este lipsit de relevanta deoarece alte cinci infractiuni au fost savarsite sau epuizate in cursul anului 2014", mentinand ca ancheta a fost demarata in cursul anului 2016 din cauza ca infractiunile vizate sunt greu de investigat si de probat.

Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Prahova considera ca in cel de-al cincilea dosar pe care Sebastian Ghita il are, fostul deputat a dat dovada de "perseverenta infractionala", motivand ca se impune luarea masurii arestarii preventive intrucat aceasta masura este necesara pentru "inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica".

"Judecatorul de drepturi si libertati apreciaza in sensul ca gravitatea faptelor savarsite de inculpat (sumele de bani pentru care inculpatul Ghita Sebastian Aurelian si-a traficat influenta fiind de ordinul milioanelor si zecilor de milioane de lei; aceste sume au fost introduse in circuitul comercial, savirsindu-se astfel infractiuni de spalare a banilor), modalitatea in care infractiunile au fost comise, perseverenta infractionala de care inculpatul a dat dovada (a savarsit 4 infractiuni de trafic de influenta si 3 infractiuni de spalare a banilor) si rezonanta sociala deosebit de negativa pe care aceste infractiuni de coruptie respectiv asimilate infractiunilor de coruptie le produc in randul opiniei publice impun luarea fata de inculpat a celei mai severe masuri preventive - masura arestarii preventive deoarece privarea de libertate a inculpatului este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica", se precizeaza in document.

Curtea de Apel Ploiesti a amanat, luni, contestatia la decizia arestului preventiv in cazul lui Sebastian Ghita, urmand sa se judece pe 27 martie.

In cel de-al cincilea dosar deschis de DNA pe numele lui Sebastian Ghita, procurorii DNA Ploiesti il acuza de interventii contra-cost pentru acordarea unor contracte IT cu statul unor firme, unul dintre cei la care ar fi intervenit fiind fostul premier Victor Ponta.

