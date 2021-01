Dosarele care-l tin pe fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, departe de Romania

Dosarele

Ancheta "grea"

Dosarele in care a scapat de griji

Achitarea si rejudecarea

Sectia Speciala a retras apelul

Mariajul cu Sectia Speciala

Alaturi de Sectia Speciala

Contracte cu statul pentru fostii apropiati ai lui Ghita

Averea

Insa chiar si departe de tara, firmele controlate de acesta continua sa castige contracte uriase cu statul, una din retetele de succes ale lui Sebastian Ghita. In plus, din cele cinci dosare in care era vizat, fostul deputat PSD a scapat efectiv doar de unul.Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu , a confirmat la inceputul lunii noiembrie ca fostul deputat de Prahova nu mai figureaza printre "fugarii" tarii, dupa ce MAE a retras in martie 2019 cea de a doua si ultima cerere de extradare pe numele lui Ghita, dupa ce instantele din Romania au decis ca nu mai subzista motivele pentru a solicita extradarea.In dosarul Hidro-Prahova, fostul deputat PSD este acuzat de mai multe infractiuni , printre care trafic de influenta si frauda cu fonduri europene. In acest dosar, privind fraudarea fondurilor europene pentru canalizarea din judetul Prahova, alaturi de Sebastian Ghita, este inculpat si cumnatul lui Victor Ponta Iulian Hertanu , dar si Mircea si Vlad Cosma.Potrivit DNA , Ghita si-ar fi folosit functia si influenta si ar fi facut presiuni ca sa il determine pe seful Unitatii de Implementare a Proiectelor din cadrul companiei Hidro Prahova sa faca plati catre firma cumnatului lui Victor Ponta, Grossman Engineering Group S.R.L., "in conditii de nelegalitate si in contextul in care urma sa incaseze, din cuantumul acestor plati, comisionul stabilit pentru traficul de influenta exercitat." Pentru ca functionarul nu era cooperant, Ghita l-ar fi schimbat din functie, prin intermediul directorului Hidro Prahova, Adrian Semcu.Fostul manager al proiectului vizat de ancheta DNA, Ionut Ionescu, dar si Dumitru Pantea, fostul director al Hidro-Prahova au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei, in doua dosare separate disjunse din acesta, ambii primind pedepse de doi ani de inchisoare cu suspendare. In octombrie 2019, intr-un alt dosar disjuns din acesta, Alexandru Ghita, fratele lui Sebastian, si societatea 2KTelecom au fost trimisi marti in judecata de procurorii DNA intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul IT. DNA a calculat in acest dosar un prejudiciu de 69.049.597 de lei.Un al doilea dosar important in care Sebastian Ghita este inculpat priveste acuzatiile cum ca acesta ar fi cerut peste 50 milioane de euro de la diverse firme IT pentru ca acestea sa obtina contracte cu statul.Inculpat in acest dosar in februarie 2017, imediat dupa fuga sa din tara, fostul deputat PSD este acuzat ca, prin influenta sa, ar fi vamuit un numar impresionant de contracte acordate de stat, patronii mai multor companii IT acceptand sa ii dea o parte din bani lui Sebastian Ghita fie pentru a castiga aceste contracte sau ca ele sa se deruleze in conditii bune.Procurorii sustin ca Ghita lua comisioane sub forma unor contracte fictive incheiate intre firmele controlate de el si companiile IT care primeau contractele de la stat. Anchetatorii au mai multe declaratii ale unor martori cu identitate protejata care spun aceste lucruri.In documentele procurorilor se arata ca Ghita le-ar fi promis patronilor de companii IT ca "va interveni la primul ministru al Romaniei Ponta Victor Viorel, ministrul agriculturii Valeriu Tabara , ministrii Comunicatiilor si Societatii Informationale, Zsolt Nagy si Valerian Vreme , ministrii sanatatii Eugen Nicolaescu si Nicolae Banicioiu , directorul CNAS, Doru Badescu, directorul general APIA, Doru Nechiti".O parte dintre contractele vizate de catre procurori au fost incheiate cu Transelectrica , CNAS sau Ministerul Mediului. Spre exemplu, potrivit DNA, intre 2007 - 2008, Sebastian Ghita ar fi primit de la reprezentantii UTI Systems din grupul lui Tiberiu Urdareanu peste 4,1 milioane de lei (aproape 900.000 de euro) ca sa ii ajute sa obtina 7 contracte cu Transelectrica in valoare de peste 14 milioane de euro.Apoi, intre 2013 - 2014, Ghita ar fi primit de la reprezentantii UTI Grup al lui Tiberiu Urdareanu aproape 6 milioane de lei (aproape 1,3 milioane de euro) ca sa ii ajute sa obtina un contract pentru implementarea unor servicii legate de "Dosarul Electronic de Sanatate" de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Cel de-al treilea si ultimul dosar in care Sebastian Ghita este inculpat este dosarul Ponta-Blair, in care DNA sustine ca Victor Ponta, pe atunci presedinte al PSD, si-ar fi folosit autoritatea de lider de partid pentru a-l pune pe apropiatul sau, Sebastian Ghita, pe un loc eligibil la alegerile parlamentare din 2012.In schimb, ar fi primit o sponsorizare de 220.000 de euro pentru aducerea in Romania a fostului premier britanic laburist Tony Blair. Acest caz a fost trimis Sectiei Speciale in februarie 2019 pentru ca Sectia sa solutioneze dosarul fostilor procurori DNA, Lucian Onea si Mircea Negulescu. Abia la finalul lunii decembrie 2020, SIIJ a anuntat trimiterea in judecata a fostului procuror Mircea Negulescu.Primul din cele doua dosare in care Ghita a fost trimis in judecata este cel in care era judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului, Iulian Badescu , caruia i-ar fi dat mita o vila ca sa acorde o finantare nerambursabila de 1,5 milioane de lei catre echipa de baschet Asesoft Ploiesti, controlata de fostul deputat. Atat Sebastian Ghita cat si Badescu au fost achitati de judecatorii Instantei Supreme pe fond insa DNA facuse apel la decizia ICCJ.Insa, in noiembrie 2019, aceeasi instanta a decis reluarea de la zero a intregului proces ca urmare a deciziei CCR cu privire la completele de trei judecatori, nespecializati in a judeca fapte de coruptie Cel de-al doilea dosar trimis in judecata, in care Sebastian Ghita era acuzat de cumparare de influenta in cazul mai multor politisti si procurori din Ploiesti, a fost inchis definitiv dupa ce Sectia Speciala a decis in iunie 2019 retragerea apelului formulat de catre DNA. Fostul deputat de Prahova fusese achitat pe fond in acest dosar de catre Curtea Suprema.Sebastian Ghita era acuzat de mai multe infractiuni: 2 infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare a banilor, santaj 2 infractiuni de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.Inainte de generosul cadou primit in acest ultim dosar, Sebastian Ghita a oferit, recent infiinta la acea data, Sectiei Speciale cel mai mediatizat si important dosar instrumentat de SIIJ, dosar ce s-a dovedit a fi si cel mai rasunator fiasco.Astfel, in decembrie 2018, atunci cand inca pe numele sau exista un mandat de urmarire, Sebastian Ghita face o plangere penala pe numele fostei sefe DNA, Laura Kovesi, acuzand-o ca i-a cerut sa plateasca avionul pentru aducerea in tara a lui Nicolae Popa , urmarit international.Fostul deputat PSD a fost audiat prin teleconferinta de procurorii SIIJ in acest dosar si in martie 2019, chiar in perioada in care Kovesi urma sa fie audiata in cadrul Parlamentului European pentru functia de procuror-sef al Parchetului European, este pusa sub control judiciar, acuzata ca ar fi luat "mita" constand in plata a 68.000 de euro pentru aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa, fugit in Indonezia ca sa scape de inchisoare, dar si mai multe acuzatii de abuz in serviciu.Dosarul ajunge pe masa Instantei Supreme, unde Kovesi a constestat controlul judiciar, iar dosarul facut de procuroarea Adina Florea este demontat punct cu punct. Judecatorul ICCJ noteaza ca presupusa mita "nu a intrat niciodata in posesia inculpatei, nu a fost niciodata la dispozitia sa sau a MAI" dar si faptul ca intreg dosarul nu contine nicio proba obiectiva ci doar declaratiile lui Sebastian Ghita."Nicio proba (obiectiva), alta decat cele emanate de la denuntator, direct sau prin terti, nu surprinde interferenta Procurorului General Laura Codruta Kovesi in stabilirea, divizarea ori alte manopere referitoare la pretul transportului aerian si plata acestuia. Nicio proba (obiectiva), alta decat cele emanate de la denuntator, direct sau prin terti, nu sustine intelegerea anterioara referitoare la divizarea pretului intre cele doua entitati M.A.I. si societea Conti", sublinia judecatoarea de drepturi si libertati.Mai mult judecatorul constata ca obligatiile impuse Laurei Kovei in cadrul masurii de control judiciar "sunt impuse arbitrar, fara vreo trimitere la o situatie concreta", ba chiar interdictia de a vorbi cu presa nici macar nu este prevazuta de lege.In fapt, mariajul dintre Sebastian Ghita si Sectia Speciala merge si mai departe. Atunci cand, in martie 2019, Curtea de Apel Ploiesti a anulat si ultimul mandat de arestare pe numele lui Ghita, unul din motivele invocate de judecatori a fost chiar ancheta deschisa de SIIJ impotriva fostilor procurori DNA, Negulescu si Onea.Curtea de Apel motiva ca suspiciunile la adresa celor doi procurori "au compromis grav, decisiv si in substanta lor activitatile de urmarire penala desfasurate in toate cauzele care il vizau direct sau indirect pe inculpatul Ghita Sebastian".Trebuie subliniat ca Curtea de Apel Ploiesti a anulat mandatul dupa ce in prima faza Tribunalul Prahova respinsese solicitarea lui Ghita. Tribunalul Prahova motivase ca in acest caz Onea si Negulescu beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.Doar un ultimul an presa a scris despre multiple situatii in care firme in spatele carora se afla o parte dintre fostii asociati ai lui Sebastian Ghita au castigat contracte cu statul. Astfel, in noiembrie 2020, publicatia Profit.ro scria ca Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a atribuit asocierii formate din Enterprise Software Development (lider) si CityPlan Studio un contract de 98,2 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de arhivare digitala si fizica a dosarelor de acte din cadrul oficiilor institutiei din Bucuresti si Ilfov."Cu afaceri sub 1 milion de lei si trei angajati in 2019, Enterprise Software Development a fost infiintata in anul 2017, desfasoara "activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) si este controlata de Irinel Florin Georgescu - 76%, Laura Mihaela Juganaru - 20% si IFG Enterprise SRL - 4%. Juganaru a fost director si actionar in cadrul Teamnet International, companie pe care fostul deputat PSD Sebastian Ghita a controlat-o indirect si careia ANCPI i-a atribuit in 2014 un contract de peste 212 milioane de lei pentru servicii de digitalizare a cartilor funciare din 9 judete. Oferta Teamnet a fost cu 1 ban sub valoarea estimata de institutie", precizeaza sursa citata.La fel, la inceputul anului trecut, firma All Businesses Management din Bucuresti a castigat contractul de aproape 20 de milioane de euro pentru digitalizarea serviciilor de cadastru in judetele Maramures, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Brasov, Suceava si Harghita. Potrivit presei, contractul a fost semnat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si firma All Businesses Management pe 17 septembrie 2019, dar abia pe 7 februarie 2020 anuntul de atribuire a fost publicat pe SICAP.Dupa cum scrie publicatia G4media , unul din actionarii firmei All Businesses Management este firma Total Pax din Giugiu, firma ce detine o parte din actiunile TeamNet International, alaturi de mai multi fosti colegi de liceu din Ploiesti ai lui Sebastian Ghita. Compania si administratorul ei, alaturi de mai multi oameni, printre care si Alexandru Ghita, au fost trimis in judecata de catre DNA in anul 2019.In anul 2010, Sebastian Ghita avea doar 29 de ani si o avere estimata la 35 de milioane de dolari, insa existau deja multe voci care subliniau capacitatea firmelor conduse de acesta de a obtine contracte cu statul.In fapt, era doar cu un an inainte ca firmele lui Ghita sa intre in atentia DNA. La acea data, Ghita explica succesul in afaceri prin talentul sau de stabili si crea relatii de durata."Relatiile intre oameni nu se fac tragand linie dupa fiecareetapa; relatiile intre oameni se fac avand incredere si investindfoarte mult timp, rabdare si bunavointa. De-a lungul a 10 ani amcunoscut foarte multi oameni care astazi imi dau posibilitatea saspun/admit ca am un bagaj relational extrem de util, de placut side important pentru mine", declara acesta pentru Ziarul Financiar