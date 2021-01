Esec de proportii al Sectiei Speciale la Inalta Curte. Judecatoriii desfiinteaza ancheta demarata de Adina Florea impotriva procurorilor DNA din cazul Ponta-Blair

Incalcarea dreptului la aparare al procurorului Savu

"A nesocotit prevederile legale"

"Procurorul de caz a dovedit necunoasterea legii"

Plasarea sub control judiciar, lipsita de probe

Acuzatiile, bazate pe o inregistrare irelevanta

Cum au cazut si celelalte acuzatii

Precedentul Kovesi

Dosarele DNA Ploiesti si dosarele SIIJ impotriva anchetatorilor DNA

In motivarea prin care Inalta Curte a ridicat controlul judiciar impus procurorului Alfred Savu, judecatorul de drepturi si libertati arata ca Adina Florea a incalcat dreptul la aparare al inculpatului, prin plasarea acestuia sub control judiciar inainte de a fi audiat, dar si ca aceasta masura a fost dispusa fara probe ci doar pe baza unor indicii si banuieli rezonabile.In decembrie 2020, Sectia Speciala l-a trimis in judecata pe fostul procuror DNA , Mircea Negulescu, pentru savarsirea mai multor infractiuni precum cercetare abuziva, represiune nedreapta sau influentarea declaratiilor in doua cauze, printre care si dosarul Ponta-Blair, care ii viza pe fostul deputat Sebastian Ghita si pe fostul premier Victor Ponta . Anterior, in luna iulie, Negulescu fusese plasat in arest preventiv iar procurorul Alfred Savu sub control judiciar insa, in luna august, ambele masuri au fost desfiintate de catre Curtea Suprema.In motivarea deciziei de ridicare a controlului judiciar, dispusa fata de procurorul Alfred Savu, judecatorul de drepturi si libertati al Instantei Supreme arata ca masura a fost dispusa atat cu incalcarea dreptului la aparare al acuzatului si in lipsa unor probe obiective dar si ca procuroarea Adina Florea nu cunoaste mai multe articole de lege, facand confuzie intre mai multe notiuni juridice.Judecatorul a constatat in primul rand incalcarea dreptului la aparare al fostului procuror, dupa ce Adina Florea l-a plasat sub control judiciar pe procuror, fara sa il audieze inainte si fara sa mai astepte solutionarea cererii de recuzare formulata de acesta impotriva ei."In privinta conditiilor de forma, examinand actele din dosarul de urmarire penala, iudecatorul de drepturi si libertati constata ca masura controlului judiciar a fost luata cu incalcarea dreptului la aparare al inculpatului", se arata in textul motivarii Instantei Supreme consultat de Ziare.com.Astfel, magistratul arata ca masura controlului judiciar a fost dispusa fara audierea inculpatului si, in plus, procurorul SIIJ a ignorat complet cererea de recuzare formulata de catre acesta."Prevalandu-se chiar de unele dintre drepturile pe care procurorul i le-a adus la cunostinta, inculpatul Savu a formulat mai multe cereri, intre care si recuzarea procurorului de caz, si a solicitat expres sa i se puna la dispozitie materialul de urmarire_penala administrat (...) In ce priveste exercitarea dreptului de a da declaratie, inculpatul nu s-a prevalat de dreptul la tacere, ci a aratat ca va aprecia daca va da sau nu declaratie numai dupa solutionarea cererii de recuzare".Astfel, judecatorul arata ca procurorul SIIJ, in speta Adina Florea, a nesocotit prevederile legale ce dispun ca un inculpat sa fie audiat inaintea impunerii masurii controlului judiciar."Potrivit dispozitiilor procedurale, atat punerea in miscare a actiunii penale (art.309 alin.2 C.pr.pen.), cat si luarea masurii preventive a controlului judiciar (art.212 alin.3 C.pr.pen.) presupun audierea inculpatului. Daca in cazul punerii in miscare a actiunii penale, audierea inculpatului are loc dupa ce acest act procesual a fost indeplinit, in cazul controlului judiciar masura poate fi dispusaFiind vorba despre luarea unei masuri restrictive de drepturi, inculpatul trebuie sa aiba dreptul de a se apara atat pe fondul acuzatiilor ce i-au fost aduse, cat si cu privire la necesitatea si oportunitatea dispunerii masurii. In speta, din actele intocmite de procuror, rezulta ca acesta a nesocotit dispozitiile legale care reglementeaza procedura de luare a masurii preventive a controlului judiciar, incalcand dreptul la aparare al inculpatului", se arata in documentul citat.Mai mult, asa cum arata judecatorul Curtii Supreme, prin faptul ca Adina Florea a ignorat cererea de recuzare formulata de inculpat, cand pana la solutionarea acesteia nu ar mai fi avut voie sa indeplineasca acte in dosar, procurorul Sectiei Speciale a "dovedit necunoasterea legii, fie ignorarea ei cu buna stiinta"."In al doilea rand, procurorul a luat masura preventiva a controlului judiciar, desi inculpatul formulase o cerere de recuzare a sa cu ocazia aducerii la cunostinta a punerii in miscare a actiunii penale.Or, din momentul formularii unei asemenea cereri si pana la solutionarea ei, procurorul recuzat nu mai poate indeplini niciun act in cauza si, cu atat mai putin, nu poate dispune o masura preventiva impotriva celui care si-a exercitat acest drept procesual.Din actele existente la dosar si succesiunea lor in timp, rezulta ca, dupa ce i-a adus la cunostinta inculpatului Savu Alfred ca a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa, procurorul de caz a fost recuzat. In ciuda acestui fapt, desi cererea nu a fost solutionata in conditiile legii, procurorul a continuat sa intocmeasca acte in dosarul de urmarire penala, comunicandu-i inculpatului un exemplar al unei ordonante din 3.08.2020 prin care s-a dispus efectuarea unei expertize a vocii si vorbirii, procedand la asa zisa sa audiere, semnand declaratia intocmita cu acest prilej si, in final, dispunand prin ordonanta restrangerea libertatii inculpatului, prin luarea masurii preventive a controlului judiciar.Procedand astfel, procurorul de caz a dovedit fie necunoasterea legii, fie ignorarea sa cu buna stiinta, ceea ce este insa la fel de grav, caci prin conduita sa a incalcat dreptul la aparare al inculpatului", se mai arata in motivarea judecatorului ICCJ.Judecatorul de drepturi si libertati a analizat si pe fond acuzatiile aduse de Adina Florea anchetatorilor de la DNA Ploiesti. Mai intai, judecatorul atrage atentia ca pentru inculparea si plasarea sub control judiciar e nevoie de probe, nu doar de indicii temeinice si banuieli rezonabile."In ce priveste existenta probelor din care rezulta ca persoana cercetata a savarsit infractiunile imputate, judecatorul de drepturi si libertati retine mai intai ca, chiar si in cazul luarii masurii preventive a controlului judiciar, nu este suficienta existenta unor indicii temeinice din care sa rezulte ca persoana cercetata a savarsit o infractiune, fiind necesar sa existe probe in acest sens", se arata in motivare.Judecatorul constata ca Adina Florea ii acuza pe fostii procurori DNA Ploiesti ca ar fi anchetat persoane despre care stiau ca sunt nevinovate, adica pe Victor Ponta si Sebastian Ghita. Or - constata judecatorul - dosarele care-i vizeaza pe cei doi sunt inca in lucru la DNA, care nu a emis inca un verdict confirmat de judecatori privind vinovatia sau nevinovatia acestora."Judecatorul de drepturi si libertati constata mai intai ca cele doua dosare sus-mentionate nu au fost solutionate pana la aceasta data de procurorii de la Parchetul competent sa desfasoare urmarirea penala. (...)Dupa preluarea celor doua cauze, procurorii din cadrul D.N.A.- structura centrala au continuat cercetarile si au administrat probatorii, neexistand pana in prezent o solutie data cu privire la infractiunile care fac obiectul cercetarilor.Cu toate acestea, procurorul din cadrul S.I.I.J. care instrumeneaza prezenta cauza a construit acuzatiile aduse inculpatului Savu Alfred, facand abstractie de imprejurarea ca cele doua dosare in legatura cu care s-au formulat acuzatille nu au fost inca solutionate.Astfel, procurorul face referiri la nevinovatia persoanelor cercetate intr-un dosar aflat in curs de instrumentare de catre o alta unitate de Parchet , imixtionand implicit in acel dosar in conditiile in care singurii care pot decide asupra vinovatiei sau nevinovatiei persoanelor cercetate initial de inculpatul Savu Alfred sunt doar procurorii din cadrul D.N.A - structura centrala, care instrumenteaza in prezent dosarul", se arata in motivarea ICCJ.Mai mult, judecatorul de drepturi si libertati subliniaza ca prin invocarea nevinovatiei inculpatilor din cele doua dosare, si anume Sebastian Ghita si Victor Ponta, procuroarea Adina Florea "a dat implicit si solutia" in dosarele DNA sau "cel putin, i-a "legat" pe procurorii de la D.N.A sa dea o asemenea solutie, independent de probatoriul administrat in cauza".Magistratul de la Curtea Suprema subliniaza ca intreg probatoriul administrat de Adina Florea prin care cere impunerea controlului judiciar "sunt fundamentate in proportie considerabila pe declaratiile unora dintre persoanele audiate in calitate de martori in dosarele penale", precum si pe "inregistrari ale unor convorbiri purtate in principal in mediu ambiental (in biroul procurorilor), probe care, in opinia procurorului S.I.I.J. sustin acuzatiile aduse inculpatului Savu".Or, arata magistratul, asupra acestei inregistrari nu s-a stabilit legalitatea si nici autenticitatea, pe langa faptul ca nu dovedeste savarsirea unei infractiuni. Judecatorul constata ca acuzatiile Adinei Florea se bazeaza exclusiv pe sustinerile persoanelor anchetate de Negulescu si Savu si pe inregistrari facute in conditii neclare in biroul procurorilor, fara sa fie expertizate."In realitate, dincolo de imprejurarea ca nu s-a stabilit legalitatea si autenticitatea acestei inregistrari, continutul ei nu dovedeste savarsirea vreunei infractiuni de catre persoana a carei voce este inregistrata si, cu atat mai putin, a infractiunii de cercetare abuziva.Simpla mentionare a numelui "Ponta" in aceasta inregistrare, in contextul in care este de notorietate ca numitul Ponta Victor a fost cercetat in legatura cu modalitatea de desfasurare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2012 si vizita lui Tony Blair, nu poate conduce la indiciile savarsirii infractiunii de cercetare abuziva, in conditiile in care, facand abstractie de limbajul trivial in respectiva inregistrare nu se face vorbire despre producerea, falsificarea si ticluirea unor probe", se arata in documentul citat.Mai mult, judecatorul arata ca procuroarea Adina Florea nu a fost interesata in a afla modul de obtinere a acestora."In privinta inregistrarilor aflate la dosar, dincolo de imprejurarea ca ele nu dovedesc exercitarea vreunei constrangeri fata de persoanele ale caror depozitii sunt puse sub semnul intrebarii, este de retinut ca acestea au fost valorificate ca atare de procuror, desi ele nu au fost obtinute in baza unui mandat de supraveghere tehnica, ci au fost puse la dispozitie de martorul Cosma Vlad Alexandru.Procurorul nu a analizat legalitatea acestor inregistrari si nu a fost preocupat de modul de obtinere a acestora si nici de ratiunea pentru care acestea au fost puse la dispozitia organelor judiciare la circa 4 ani de la data la care au fost realizate", arata magistratul.Mai mult, arata judecatorul, Adina Florea ar fi trebuit sa ia in calcul intreg materialul probator din dosarul Ponta-Blair, in care - pe langa asa zisele probe testimoniale (declaratii de martori) ticluite de Negulescu si Savu - sunt nenumarate alte probe: "corespondenta email in legatura cu organizarea vizitei lui Tony Blair in Romania, contracte , extrase de cont, ordine de plata si alte inscrisuri".Mai mult, judecatorul atrage atentia asupra faptului ca Adina Florea le-a prezentat persoanelor cercetate din dosarul Ponta-Blair documente din ancheta , ceea ce ar periclita investigatia DNA impotriva lor.In final, si acuzatiile de grup infractional organizat sau de fals intelectual sunt desfiintate de catre judecatorul de drepturi si libertati. Mai mult, acuzatia de fals intelectual adusa procurorului DNA ar putea fi eventual adusa martorului care a facut-o voluntar si nicidecum anchetatorului, arata judecatorul."In ce priveste grupul infractional organizat presupus initiat de procurorul Negulescu Mircea si la care ar fi aderat inculpatul Savu, existenta acestuia nu este dovedita prin vreun mijloc de roba, ci este dedusa implicit din modalitatea in care s-a desfasurat urmarirea penala in cele doua dosare, prin trimiterea la ticluirea acestora si la nevinovatia persoanelor cercetate.Or, luarea unei rezolutii infractionale, urmata de punerea ei in practica nu presupune in mod obligatoriu ca faptuitorii au actionat ca o pluralitate constituita, fiind necesar ca se probeze intrunirea conditiilor impuse de lege pentru retinerea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat (structura, coordonare, program, stabilitate)", se arata in documentul citat."In ce priveste infractiunea de fals intelectual, aceasta nu poate subzista din punct de vedere teoretic in cazul denunturilor si declaratiilor de martor, caci acestea apartin persoanelor care le-au dat, care nu au calitatea special ceruta de lege pentru a fi subiect activ al acestei infractiuni.Continutul presupus necorespunzator al denunturilor si declaratiilor nu determina si retinerea unor infractiuni de fals cu privire la inscrisurile in care acestea s-au materializat. Bunaoara, declaratia necorespunzatoare adevarului, facuta de un martor, constituie doar infractiunea de marturie mincinoasa, iar nu si cea de fals in declaratii", mai arata magistratul ICCJ.Astfel, magistratul concluzioneaza ca deficientele urmaririi penale dar si probatoriul administrat in cauza nu sustin acuzatiile aduse fostului procuror DNA.Adina Florea, procurorul pe care fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , a incercat sa o numeasca la conducerea DNA, este cea care a instrumentat si cel mai sonor dosar al Sectiei Speciale, cel impotriva Laurei Codruta Kovesi.In decembrie 2018, atunci cand pe numele sau exista un mandat de urmarire, Sebastian Ghita face o plangere penala pe numele fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi , acuzand-o ca i-a cerut sa plateasca avionul pentru aducerea in tara a lui Nicolae Popa , urmarit international.Fostul deputat PSD este apoi audiat prin teleconferinta de procurorii SIIJ in acest dosar si in martie 2019, chiar in perioada in care Kovesi urma sa fie audiata in cadrul Parlamentului European pentru functia de procuror-sef al Parchetului European, este pusa sub control judiciar, acuzata ca ar fi luat "mita" constand in plata a 68.000 de euro pentru aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa, fugit in Indonezia ca sa scape de inchisoare , dar si mai multe acuzatii de abuz in serviciu.Dosarul ajunge pe masa Instantei Supreme, unde Kovesi a constestat controlul judiciar, iar dosarul facut de procuroarea Adina Florea este demontat punct cu punct. Judecatorul ICCJ noteaza ca presupusa mita "nu a intrat niciodata in posesia inculpatei, nu a fost niciodata la dispozitia sa sau a MAI" dar si faptul ca intreg dosarul nu contine nicio proba obiectiva ci doar declaratiile lui Sebastian Ghita."Nicio proba (obiectiva), alta decat cele emanate de la denuntator, direct sau prin terti, nu surprinde interferenta Procurorului General Laura Codruta Kovesi in stabilirea, divizarea ori alte manopere referitoare la pretul transportului aerian si plata acestuia. Nicio proba (obiectiva), alta decat cele emanate de la denuntator, direct sau prin terti, nu sustine intelegerea anterioara referitoare la divizarea pretului intre cele doua entitati M.A.I. si societea Conti", sublinia judecatoarea de drepturi si libertati.Mai mult judecatorul constata ca obligatiile impuse Laurei Kovei in cadrul masurii de control judiciar "sunt impuse arbitrar, fara vreo trimitere la o situatie concreta", ba chiar interdictia de a vorbi cu presa nici macar nu este prevazuta de lege.Negulescu si Savu au instrumentat dosarul Ponta-Blair de la DNA Ploiesti in care, in septembrie 2016, fostul premier Victor Ponta si fostul deputat PSD Sebastian Ghita au fost inculpati si plasati sub control judiciar. Ghita e acuzat ca ar fi finantat ilegal cu 220.000 de euro aducerea in Romania a fostului premier britanic Tony Blair la un eveniment de campanie al PSD din februarie 2012. Ghita e acuzat si ca le-ar fi dat tigai alegatorilor din colegiul sau, la alegerile parlamentare din 2012.Anul trecut, Adina Florea de la Sectia Speciala i-a pus sub acuzare pe cei doi fosti anchetatori din dosarul Ponta-Blair pentru mai multe infractiuni precum: grup infractional organizat, represiune nedreapta, influentarea declaratiilor, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual si abuz in serviciu.In vara, Adina Florea a reusit sa il aresteze pe fostul procuror Mircea Negulescu, dupa ce solicitarea ei a ajuns la judecatoarele Inaltei Curti, Simona Nenita (sotia fostului avocat al senatorului PSD Catalin Voicu , condamnat pentru coruptie ) si Rodica Cosma.Ulterior, Savu si Negulescu au solicitat Inaltei Curti ridicarea masurilor preventive, iar judecatorul Ionut Matei le-a admis cererea. Mircea Negulescu, zis "Portocala" a fost eliberat din arest, iar Savu a fost scos de sub control judiciar.Pana la urma, la sfarsitul anului trecut, Adina Florea i-a trimis in judecata in acest dosar doar pe fostul procuror Mircea Negulescu si pe politistul Mihai Iordache. Procurorul Alfred Savu a primit disjungere si este anchetat in continuare de Sectia Speciala.CITESTE SI: