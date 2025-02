Experimentul Ghita moare greu

Nu m-am asteptat niciodata ca Sebastian Ghita sa ramana fara imunitate. Dupa cum nici majoritatea larga cu care a fost respinsa cererea DNA nu mi se pare uimitoare.

Esenta explicatiei sta in chiar discursul dlui Ghita in fata colegilor deputati: "Traim intr-o Romanie in care presedintele Klaus Iohannis este in pragul demisiei, din cauza unui dosar pe care cumva sotia sa il poate avea. Presedintele Senatului e amenintat cu dosare, presedintele Camerei Deputatilor are dosare in lucru, procurorul general a fost demis de un dosar, sefi de servicii de informatii au dosare, sefii tuturor partidelor politice au dosare, inclusiv Alina Gorghiu si Vasile Blaga, sefii institutiilor media din Romania - Antena 3, Evenimentul Zilei - au dosare (...), mii de firme romanesti au fost distruse cu dosare. Rezultatul? Romania a pierdut 5 miliarde de euro din bani europeni".

Nu s-a incurcat asadar cu mir, lacrimi si rugaminti. A atacat furibund, disperat as zice, ideea centrala fiind: toti suntem la fel, toti suntem terorizati, si voi veti ajunge aici, deci trebuie sa ne aparam in fata procurorilor cu ochii rosii si dinti de vampiri.

Un discurs anti-justitie socant de asemanator cu al Elenei Udrea si al lui Traian Basescu, care si ei au vorbit repetat de tortura si abuzuri prin beciurile DNA. As zice ca acum alianta macar e pe fata.

Cat de eficienta a fost abordarea dlui Ghita ne-o arata rezultatul votului. Implicit parlamentarii au admis ca, intr-un fel, descrierea dlui Ghita poate fi corecta, dar nu in sensul ca suntem condusi de victime, ci suntem condusi de penali.

Cum sa il trimiti pe Ghita la tubulatura, chiar daca iti ardeau palmele sa-l popesti dupa cat te-a popit si el sau chiar daca esti din Opozitie, cand stii ce ar putea sa decarteze el acolo despre tine, partener profitabil de afaceri? Cum sa il trimiti acolo pe el, cand maine acolo poti ajunge tu fix in aceeasi situatie? Numarand voturile in favoarea lui Ghita, cred ca numaram de fapt cam cate catuse zangane in Parlament.

Dincolo de eficienta, insa, discursul lui Sebastian Ghita mi s-a parut o combinatie halucinanta de nerusinare si manipulare. Din cauza anchetelor a pierdut Romania 5 miliarde de euro? Adica anticoruptia secatuieste de fapt o tara calamitata de coruptie? Nu am pierdut miliardele pentru ca furtul a dus la blocarea lor sau pentru ca functionarii romani nu stiu si nici nu vor sa lucreze corect, ci din cauza procurorilor insetati de sange?

Dl Ghita vesteste dosare penale pentru toata lumea de la presedinte la mii de oameni obisnuiti si terorizati. E drept ca a luat drept argument zicerile unui site obscur, dar in egala masura domnia sa este membru in Comisia de Control SRI. Te poti gandi ca o sti el ceva?

Inca o dovada ca un asemenea om, dispus la asemenea deliruri sau scurgeri de informatii de la tribuna Parlamentului, nu avea ce sa caute in Comisia de Control al celui mai mare serviciu de informatii din Romania. Cine l-a propulsat acolo? De ce? Pentru ce?

Dar trecand peste asta, daca aceste dosare sunt corecte, nu vad care e problema. Sa fie pentru toti si cu cate un rand de catuse asortate. Iar, daca sunt abuzuri monstruoase, dupa cum sustine dl Ghita, cum se face ca raportul MCV elogiaza an de an DNA, ca americanii lauda constant munca procurorilor anticoruptie?

"Iisus Hristos e singurul fara pacate. Daca ne cauta pe toti 20 de milioane (de locuitori ai Romaniei - n.red.), o sa ne gaseasca pacate cu un denunt, o sa ne aresteze si o sa ne duca in inchisori", le-a spus Ghita ziaristilor dupa vot.

Serios? Deci daca ne cauta bine, toti am furat cu milioanele, toti am facut trafic de influenta sau am luat mita, toti am pus monopol pe o anumita zona a contractelor cu statul?

Pe de alta parte, prabusirea lui Ghita nu cred ca putea sa arate altfel avand in vedere personajul. Cum nici a Elenei Udrea nu putea sa arate altfel.

Sebastian Ghita nu e un simplu politician. Membru in Comisia SRI si om care a acreditat ca are o legatura privilegiata si generatoare de imunitate penala cu serviciile, mogul de presa, placa turnanta a unor mari combinatii transpartinice, temut si detestat in egala masura, rasfatatul contractelor cu statul, Ghita a fost, cam la fel ca Oprea si Ponta, de exemplu, ceea ce eu numesc un experiment intai scapat de sub control si apoi esuat cu totul.

Cand o asemenea piesa grea e dizlocata si se prabuseste, nu numai valurile sunt inevitabile, ci si antrenarea spre suprafata a unei mari parti din mizeria depusa pe fund, mizeria unui stat capturat de mafie.

