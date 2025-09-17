Ghita a cerut sa fie audiat prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair, dar apoi a refuzat sa faca declaratii

Miercuri, 17 Mai 2017, ora 19:42
3236 citiri
Ghita a cerut sa fie audiat prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair, dar apoi a refuzat sa faca declaratii
Foto:Facebook/Sebastian Ghita

Fostul deputat Sebastian Ghita, care se afla in custodia autoritatilor din Serbia si care ar fi trebuit audiat in cadrul unei videoconferinte miercuri, la instanta suprema, pentru a da declaratii in dosarul Ponta-Blair, a refuzat sa faca acest lucru, desi solicitarea ii apartinuse.

Surse judiciare au declarat ca fostul parlamentar a refuzat sa dea declaratii, invocand faptul ca nu este asistat in Serbia de catre aparatorul ales de el.

In aceste conditii o noua videoconferinta a fost programata pentru luni.

Aflat in arest preventiv in Serbia, Sebastian Ghita a intrat in direct cu autoritatile judiciare din Romania miercuri dupa-amiaza in cadrul videoconferintei organizate intr-o sedinta secreta care a avut loc la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

El ar fi trebuit sa raspunda intrebarilor adresate de procurori in dosarul in privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, in care este urmarit penal si fostul premier Victor Ponta.

Sedinta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a inceput la ora 13:00, iar in sala s-a aflat si un interpret de limba sarba.

Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.

In 27 aprilie, ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca autoritatile romane au transmis la Belgrad toate documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghita.

CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din...
Lider PSD: „Oare premierul Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață, tăind cu barda?”
Lider PSD: „Oare premierul Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață, tăind cu barda?”
Liderul social-democrat Mihai Fifor îl critică pe premierul Ilie Bolojan de lipsă de responsabilitate după anunțul privind încetarea plafonării adaosurilor la alimentele de bază, începând...
#Ghita videoconferinta organizata, #Ghita videoconferinta dosar Ponta , #DNA
Comentarii
Poza MacGigi
MacGigi
rank 5
Ghita sa vina la portita! Incetati vi videoconferintele.
Umflati-l pe sus si puneti-l la colt pe coji de nuca, pana vomita tot ce crede ca stie. Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
ObservatorNews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a pagubit mai multi locatari cu aproape 1 milion de lei
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Georgescu ar putea fi numit purtător de cuvânt al Rusiei la București". Ironie fină a unui politolog la adresa fostului candidat suveranist la prezidențiale
  2. Obiceiul patronilor români: Munca nedeclarată. Neregulile descoperite după 2.000 de controale făcute la nivel național
  3. Lucian Duţă, fost preşedinte CNAS, la un pas de a ieși din penitenciar. ICCJ i-a suspendat executarea pedepsei
  4. Monarhia britanică, atacată dur de CTP. La zeci de ani distanță, Ceaușescu și Trump, plimbați cu caleașca pentru interese financiare obscure. "Nu e rău să luăm bani de la mârlani"
  5. Expertiza INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte să se urce la volan. Procurorii îl vor în arest
  6. Reacția furioasă a Israelului la planul de sancțiuni UE pentru încălcarea drepturilor omului în Gaza: ”Încurajați o organizație teroristă!”
  7. Președintele Cehiei și-a făcut vacanța în România: a căutat cazări modeste, în anonimat. Cu ce impresie a rămas
  8. Trump, primit cu onoruri regale la Castelul Windsor la începutul vizitei istorice în Marea Britanie VIDEO
  9. Papa Leon își reînnoiește apelurile „pentru un armistițiu și eliberarea ostaticilor” în Gaza. „Poporul palestinian continuă să trăiască în frică”
  10. Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu