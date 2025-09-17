Ghita a cerut sa fie audiat prin videoconferinta in dosarul Ponta-Blair, dar apoi a refuzat sa faca declaratii

Fostul deputat Sebastian Ghita, care se afla in custodia autoritatilor din Serbia si care ar fi trebuit audiat in cadrul unei videoconferinte miercuri, la instanta suprema, pentru a da declaratii in dosarul Ponta-Blair, a refuzat sa faca acest lucru, desi solicitarea ii apartinuse.

Surse judiciare au declarat ca fostul parlamentar a refuzat sa dea declaratii, invocand faptul ca nu este asistat in Serbia de catre aparatorul ales de el.

In aceste conditii o noua videoconferinta a fost programata pentru luni.

Aflat in arest preventiv in Serbia, Sebastian Ghita a intrat in direct cu autoritatile judiciare din Romania miercuri dupa-amiaza in cadrul videoconferintei organizate intr-o sedinta secreta care a avut loc la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

El ar fi trebuit sa raspunda intrebarilor adresate de procurori in dosarul in privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania, in care este urmarit penal si fostul premier Victor Ponta.

Sedinta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a inceput la ora 13:00, iar in sala s-a aflat si un interpret de limba sarba.

Sebastian Ghita a fost localizat si retinut la Belgrad, in noaptea de 13 spre 14 aprilie. Ghita avea permis de conducere si buletin de Slovenia si era impreuna cu fratele sau in momentul capturarii.

In 27 aprilie, ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca autoritatile romane au transmis la Belgrad toate documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghita.

