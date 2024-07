Ghita, chemat la Parchet dupa ce s-a autotenuntat. Trebuie sa aduca probe care sa dovedeasca acuzatiile

Deputatul Sebastian Ghita a fost chemat joi la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a face declaratii in cazul denuntului sau privind teza de doctorat a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

Ghita va trebui sa precizeze care sunt martorii pe care ii propune si sa depuna acte sau probe care sa dovedeasca acuzatiile sale, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, Sebastian Ghita a fost citat sa se prezinte la ora 10:00 la Parchetul instantei supreme, dupa ce marti a fost inregistrat autodenuntul sau, in care a sustinut ca, in 2012, a participat la falsificarea unui raport al Consiliului National de Etica care sa arate ca teza de doctorat a Laurei Codruta Kovesi nu este un plagiat, raport care a fost "scris in Guvernul Romaniei".

"Eu si alti demnitari am participat la falsificarea raportului. Am date si informatii pe care vreau sa le aduc la cunostinta procurorilor de la Parchetul General. Am facut acest lucru atunci pentru a o proteja pe Laura Codruta Kovesi pentru ca, in acel moment, cu totii credeam ca face bine Romaniei", a spus Sebastian Ghita marti, cand a fost la PICCJ.

Deputatul a mai sustinut ca actualul procuror sef al DNA a stiut, la vremea respectiva, de falsificarea raportului privind teza sa de doctorat.

El a precizat ca persoanele alaturi de care a contribuit la falsificarea raportului au avut legatura cu Ministerul Educatiei.

"In cursul anului 2012, am participat in mod direct la redactarea in fals, fara respectarea prevederilor legale, a Raportului Tehnic de Expertiza intocmit de Comisia Tehnica a Consiliului National de Etica in cazul tezei de doctorat a Laurei Codruta Kovesi.

Detin date si dovezi care demonstreaza ca aceasta comisie nu s-a intalnit niciodata, iar redactarea in fals a raportului s-a facut cu implicarea unor inalti demnitari ai statului si cu stiinta Laurei Codruta Kovesi. Declar ca voi pune la dispozitia procurorului desemnat de catre dumneavoastra toate datele, documentele si informatiile care sa ateste modul in care s-a actionat pentru ascunderea adevarului privind plagiatul din cadrul tezei de doctorat a Laurei Codruta Kovesi", a scris Sebastian Ghita in autodenunt.

Sebastian Ghita a declarat pentru Ziare.com ca nu stie care este fapta penala pentru care s-a autodenuntat.

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca nu a plagiat in teza de doctorat si ca lucrarea ii apartine in totalitate, precizand ca procurorii au obligatia de a verifica autodenuntul lui Sebastian Ghita.

Traian Basescu a declarat marti, la B1 TV, ca a primit informatii privind un posibil plagiat in cazul tezei de doctorat a Codrutei Kovesi in 2014, informatiile nefiind certe deoarece proveneau "din mediul civil".

Ministerul Educatiei spune ca, daca exista suspiciuni cu privire la teza de doctorat a Laurei Codruta Kovesi, pot fi trimise sesizari catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) de catre orice persoana fizica sau juridica, asa cum prevede regulamentul de organizare si functionare al Consiliului, altfel sunt doar discutii publice.

Purtatorul de cuvant al Ministerului Educatiei, Mirabela Amarandei, a spus ca CNATDCU nu se poate autosesiza, pentru ca ar fi in conflict de interese. Ea a precizat ca au existat decizii ale expertilor CNATDCU care au contrazis deciziile Consilului National de Etica (CNE) ori ale consiliilor de etica de la nivelul universitatilor.

Grupul de Investigatii Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvica, a sustinut, in mai 2002, ca teza de doctorat a Laurei Codruta Kovesi este un plagiat. GIP a publicat mai multe pasaje din lucrari de specialitate care s-ar regasi, fara citarea sursei, in lucrarea Codrutei Kovesi, care si-a obtinut doctoratul in decembrie 2011, la Universitatea de Vest din Timisoara.

Expertii tehnici ai Consiliului National de Etica (CNE) au stabilit in iulie 2012 ca procurorul general Codruta Kovesi nu a plagiat in teza de doctorat.

