Misterioasa disparitie a milionarului Sebastian Ghita. Ce fac agentiile statului?

"Evaporarea" lui Sebastian Ghita reprezinta o grea lovitura de imagine pentru agentiile de informatii din Romania.

Fostul deputat PSD, cu o avere de 150 de milioane de euro, care a fost vreme de patru ani membru al Comisiei de Control al SRI din Parlamentul Romaniei a disparut fara urma undeva pe DN1, exact in seara de luni, imediat dupa ce a participat la o festivitate alaturi de colegii din comisie si oficiali SRI.

In ultimele luni, Sebastian Ghita a dus o campanie puternica de denigrarea a Laurei Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a fost implicat intr-o actiune de raspandire de informatii false printr-o serie de emisiuni ale postului Romania TV, pe care-l controleaza, si s-a inscris in Partidul Romania Unita, incercand sa-l impinga peste pragul electoral de cinci procente pentru a intra din nou in Parlament.

Sebastian Ghita este cel mai bun prieten al fostului premier Victor Ponta. Acesta i-a asigurat un fel de protectie mass-media fostului presedinte PSD, oferindu-i un canal de comunicare puternic prin postul TV pe care-l patroneaza. Cei doi sunt cercetati de DNA Ploiesti intr-un dosar de coruptie in care este anchetata modalitatea in care Sebastian Ghita si-a cumparat locul de deputat, finantand o operatiune de propaganda politica in favoarea lui Victor Ponta.

Aceasta a constat in plata cheltuielilor si onorariului lui Tony Blair, fostul premier al Marii Britanii, pentru a veni in Romania si pentru a-l sustine public pe Victor Ponta. Sebastian Ghita mai este cercetat intr-un dosar de coruptie in care sunt implicati ofiteri, procurori, fostul sef al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma si fiul acestuia, fostul deputat PSD Vlad Cosma. Totodata, mai este urmarit penal si in alte doua dosare de coruptie.

Bani de la stat pe sisteme informatice nefunctionale

Sebastian Ghita este un om de afaceri specializat in realizarea de solutii informatice, iar bogatia lui vine din incheierea unui sir nesfarsit de contracte cu statul pentru informatizarea unor servicii si institutii publice. Printre altele, sistemul informatic de numarare, raportare si centralizare a voturilor e realizat de una din companiile sale. Adica, un fost deputat PSD a implementat sistemul de numararea a voturilor din Romania.

Victor Ponta si Tony Blair, pe scarile Palatului Victoria. Relatia dintre cei doi, anchetata azi de DNA. Foto Hepta.ro

"Reamintesc ca tot la DNA am mai trimis un caz legat de modulul informatic de la Agentia de Mediu, platit si nefolosit (si tot cu suspiciuni la achizitii). Iar DNA mai avea in lucru un caz cu un modul informatic de 5 milioane de euro de la POSDRU, unde i-am asistat in verificarea utilizarii. Cam asa se explica si de ce e Ghita disperat impotriva DNA si de unde au baietii lui Ponta bani de televiziuni de propaganda. De la dumneavoastra!", a scris intr-o postare pe Facebook Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene din Guvernul Ciolos, oficial care a pornit un adevarat razboi impotriva mogulului informatizarii pe bani publici.

Ghita, sustinatorul SRI si denigratorul DNA

Sebastian Ghita intra in Parlamentul Romaniei pe listele USL, fiind deputat de Prahova. Are o relatie speciala cu Victor Ponta, cel care va fi prim-ministru si ajunge membru in Comisia de Control al SRI, in fapt, reprezentand controlul civil de legalitate a activitatilor agentiei de informatii.

De-a lungul timpului, in presa au aparut mai multe articole cum ca exista o relatie speciala intre deputatul PSD si persoane din conducerea SRI. Niciodata aceste legaturi nu au putut fi probate, dar Sebastian Ghita a fost un sustinator infocat al agentiei in spatiul public: "Este evident ca pe teritoriul Romaniei actioneaza si servicii secrete straine, si partenere, si inamice. Fac spionaj si recruteaza si in justitie, si in presa, si in politica. Sper ca serviciile secrete romanesti nu vor pierde aceasta batalie. Serviciile romanesti trebuie sa aiba capacitatea sa se contrapuna acestor tendinte. Trebuie sa avem o limita pana la care reducem puterea serviciilor romanesti", a declarat acesta intr-o interventie televizata.

Sebastian Ghita, cercetat pentru coruptie, a fost membru in comisia care trebuia sa controleze legalitatea actiunilor SRI. Foto Hepta.ro

"Sebastian Ghita nu este un personaj oarecare. A facut afaceri uriase cu statul prin firmele sale si a facut o avere imensa in urma acestor afaceri cu statul. Multe dintre contractele din bani publici le-a incheiat cu diverse structuri care se ocupa cu securitatea si siguranta. Prezenta lui in Comisia de Control a SRI a fost o consecinta a acestor relatii privilegiate cu serviciile secrete, insa in momentul in care s-a inceput urmarirea penala impotriva sa, acesta ar fi trebuit sa plece din acea comisie.

Sebastian Ghita a pus de cel putin doua ori intr-o postura ingrata Serviciul Roman de Informatii. Prima data, prin faptul ca a ramas in Comisia de Control a SRI dupa ce s-a inceput urmarirea penala impotriva sa. A doua oara, prin faptul ca a disparut imediat dupa ce a participat la o petrecere a SRI data cu ocazia finalului de mandat al acestei comisii de control. Aceasta disparitie reprezinta, pana la urma, un mod de decontare a relatiilor cointeresate dintre Ghita si SRI", a declarat Emilia Sercan, jurnalist de investigatie pentru Ziare.com.

Pentru SRI, disparitia lui Sebastian Ghita reprezinta un dezastru de imagine din cauza asocierii acestuia cu agentia prin intermediul comisiei si rolul pe care l-a avut acolo.

Faptul ca fostul deputat PSD, un urmarit penal in mai multe dosare de coruptie, a fost pierdut nu va face decat sa alimenteze speculatiile despre legaturile nepotrivite dintre SRI si mediul politic. Cred ca aceasta criza se poate transforma intr-una mult mai mare decat cea declansata de disparitia sirianului Omar Hayssam, si el fost membru PSD la vremea respectiva, implicat in celebrul caz de rapire a jurnalistilor romani in Irak.

"Conducerea SRI a avut, luni seara, o intalnire protocolara cu fostii membri ai Comisiei parlamentare pentru exercitarea controlului asupra Serviciului, care a marcat finalul mandatului fostului Legislativ si la care a participat si Sebastian Ghita, a confirmat purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea", se arata intr-o stire publicata de News.ro.

Dupa aceasta intalnire, deputatul a disparut. Dar ce efect ar putea avea acest incident asupra PSD si asupra liderului sau Liviu Dragnea?

PSD, primul mare scandal de la victoria in alegeri

In cel mai bun caz, va fi o povara de imagine asupra partidului care a castigat alegerile din 11 decembrie. In acest moment, Liviu Dragnea negociaza cu ALDE formarea unei echipe guvernamentale. Disparitia lui Sebastian Ghita va avea ca efect imediat implicarea partidului intr-un prim scandal in care asocierile cu coruptia ale membrilor PSD, actuali si fosti, vor deveni si mai vizibile. In plan propagandistic, efectul va fi reprezentat de pierderea celui mai important si agresiv canal de comunicare si propaganda politica, e vorba de Romania TV, care a avut un rol major in campania electorala agresiva construita de PSD impreuna cu consultantii din Israel.

Trebuie precizat ca de monitorizarea lui Sebastian Ghita, o persoana aflata sub control judiciar care avea interdictie de a parasi tara, s-a ocupat Ministerul de Interne al Romaniei prin Directia de Operatiuni Speciale.

