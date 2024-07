Sebastian Ghita a contestat controlul judiciar in dosarul in care e cercetat alaturi de Victor Ponta

Deputatul Sebastian Ghita a contestat, joi, la instanta suprema, masura controlului judiciar luata impotriva sa de procurorii DNA, in dosarul de coruptie in care este cercetat alaturi de fostul premier Victor Ponta.

Sebastian Ghita a sustinut ca i se ingradesc doua drepturi fundamentale si ca nu va renunta sa vorbeasca despre acuzatiile pe care i le aduc anchetatorii.

Ghita a aratat, joi, la instanta suprema, ca vizeaza doua drepturi esentiale pentru orice cetatean al Romaniei, dreptul la libera circulatie si dreptul la libera exprimare.

"Eu consider ca statul are suficiente mijloace sa intervina atunci cand un cetatean nu respecta legile sau deciziile impuse de judecatori. Senzatia mea este ca din ce in ce mai des unii procurori incearca sa ne bage in cap ideea ca nu e voie sa vorbim in Romania, ori chestiunea acesta e ceva care tine de libertatea noastra si e ceva ce nu mai acceptam, oricate sfaturi ne dau avocatii, prietenii sau rudele, e ceva ce trebuie sa tinem inca viu", a spus deputatul.

Deputatul s-a referit apoi la controlul judiciar stabilit, miercuri, de procurori.

"Acea masura impusa ieri (miercuri, n.red.) nu-mi da voie sa vorbesc despre Victor Ponta, nu-mi da voie sa vorbesc despre domnul procuror si nici despre dosar. Daca procurorul calca maine pe cineva pe strada, eu n-am voie sa ma refer la fapta dansului, ca nu doreste el", a declarat Ghita.

El a explicat ca procedura prin care a fost organizata vizita lui Tony Blair in Romania a fost folosita si in cazul vizitei fostului presedinte american Bill Clinton sau a fostului sef al CIA.

"In 2005, o fundatie, impreuna cu mai multi sponsori, printre care Omnilogic, l-a invitat cu 500.000 de dolari pe Bill Clinton. Procedura a fost aceeasi ca la domnul Blair. Sute de sefi de institutii din Romania au mers la acel eveniment, gratuit. Ulterior, Omnilogic a incheiat sute de contracte cu institutiile ale caror sefi au participat la conferinta. A mai fost si Rudolf Giuliani, a venit fostul sef al CIA, cu 300.000 de dolari. O sa ajungem de rasul lumii in felul acesta. Ieri, jurnalistii de la The Sun au venit special sa-mi ia o declaratie despre aceasta situatie care i-a uimit", a mai spus Sebastian Ghita.

Intrebat de ce ar fi fost nemultumit Victor Ponta cand l-a vazut pe listele electorale din Prahova din 2012, asa cum a declarat Liviu Dragnea, Sebastian Ghita a aratat ca "despre multumirile sau nemultumirile domnilor Ponta si Dragnea, multe sunt de spus. Si ati vazut rezultatul: aparitia unui nou partid. Stiu eu ce spune Ponta despre Dragnea si Dragnea despre Ponta? O sa ne lamurim".

Magistratii instantei supreme vor judeca vineri contestatia fata de masura controlului judiciar a fostului premier Victor Ponta, cercetat in dosarul finantarii vizitei lui Tony Blair in Romania.

Procurorii DNA au anuntat, marti, ca Victor Ponta este cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile intr-un nou dosar penal, fiind acuzat de folosire a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite si complicitate la infractiunea de spalare de bani.

Ponta ar fi beneficiat de 220.000 de euro de la Sebastian Ghita pentru a organiza vizita lui Tony Blair in 2012, iar in schimbul banilor l-ar fi desemnat pe omul de afaceri drept candidat pe listele PSD.

