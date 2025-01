Sebastian Ghita: Microsoft ne-a vandut o hartie pe 400 de milioane de euro. A vrut si Oracle sa ne fure (Video)

Deputatul Sebastian Ghita a vorbit intr-un amplu interviu despre dosarele in care este implicat, precum si despre alte cauze penale aflate pe rolul DNA.

Sebastian Ghita, care face parte din Comisia parlamentara pentru controlui SRI, le-a transmis un mesaj celor care au sustinut ca are protectie din partea Serviciului in fata anchetelor penale, intr-un interviu acordat jurnalistului Catalin Tolontan de la Gazeta Sporturilor.

"Vreau sa spun doar atat: cei care spuneau ca am protectie de la SRI isi doresc acum protectia de care se vede ca ma bucur eu?!", a precizat el, referindu-se la dosarul cumnatului premierului Victor Ponta, in care este urmarit penal.

Omul de afaceri a dezvaluit ca a renuntat sa mai finanteze echipa de baschet Asesoft Ploiesti, pentru ca nu vrea sa aiba probleme cu DNA si din aceasta cauza. Ghita a precizat ca el incearca sa convinga diverse companii sa sponsorizeze echipa de baschet si s-ar putea trezi cu diverse acuzatii.

Ads

"Unii ne ajuta din pasiune. Altii pentru ca cine stie ce asteapta de la mine. Nu le promit nimic, dar poate ca ei asteapta. Daca unul dintre ei face evaziune fiscala si vine peste el DNA si asta spune: 'Imi reduceti pedeapsa la jumatate daca vi-l dau in gat pe Ghita?'. Ghita n-a facut nimic, dar se trezeste cu un denunt", a explicat el.

Mereu in relatii bune cu procurorii

Dupa ce Tolontan i-a spus ca a inceput sa vorbeasca precum Elena Udrea, care s-a plans in repetate randuri ca a fost arestata preventiv doar din cauza denunturilor facute impotriva ei, Sebastian Ghita a lamurit: "Nu, nu, nu vreau sa ajung sa vorbesc ca Udrea! Si nu-mi retrag nimic din ce am spus despre procurori. Ei fac o munca importanta si, datorita DNA, economia poate fi mai competitiva. Eu am fost mereu in relatii bune cu procurorii".

Referitor la zvonul ca vorbeste la telefon cu procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi, deputatul a negat vehement informatia.

Ads

"Niciodata n-am vorbit la telefon cu doamna Kovesi! Nici cu Daniel Morar. Si cu nici un procuror. Si nici nu ne-am vazut in afara cadrului oficial, cand mergeam ca membru al comisiei SRI. Comisie care (sic!) ma gandesc sa ma retrag", a mentionat acesta.

Sebastian Ghita risca sa fie condamnat la inchisoare in urma investigatiei DNA, insa deputatul nu se teme si sustine ca procurorii anticoruptie pot controla pe oricine.

"Sa fim controlati toti de catre DNA! Respect munca procurorilor si voi accepta ce vor spune judecatorii. Si la firma fratelui meu s-au facut perchezitii. Si despre el spun ca justitia sa decida. Dar am ceva important de transmis.

Inainte de a candida pentru Parlament, am mers la mai multi antreprenori din IT. La Irina Socol de la Siveco, la Novensis, la HP, la Cisco. Cineva trebuie sa le apere interesele. Iar acum e timpul sa spunem deschis cAteva lucruri grave", a marturisit el.

Ads

Deputatul a vorbit si despre cazul fostei sefe Siveco Irina Socol, arestata la domiciliu pentru fapte de coruptie.

"O apreciez si astazi! Am vizitat-o in arestul la domiciliu. Dumneavoastra credeti ca ea a luat vreun ban negru din cei pe care era obligata sa-i faca? Va spun eu ca nu! (...) Lui Socol i s-a spus: Vrei contracte? Pai, cotizezi la partid sau ajuti ministrul! Jocul acesta a fost generat de cei care conduc societatea. Ea s-a lasat angrenata in acest joc. Si la sfarsit venim si o arestam pe Irina Socol, pe care am obligat-o sa scoata niste bani din firma ca sa hraneasca gurile astea hulpave care nu fac nimic", i-a luat Ghita apararea.

Afacerea Microsoft

Parlamentarul a explicat ca gigantul american Microsoft nu a vandut nicio licenta Guvernului, "pentru ca acele calculatoare care erau in ministere aveau deja licente".

"La un moment dat, exista obligatia ca toate firmele care vindeau calculatoare sa le vanda impreuna cu licente. Pe care noi le cumparam, era sub 100 de dolari, de la Microsoft. Si atunci ce au facut americanii? Au zis ca vand Guvernului upgradarea, adica posibilitatea de a descarca imbunatatirea softului. (...)

Ads

Insa pe calculatoarele Guvernului oricum nu mergeau noile versiuni, care de altfel nici n-au fost descarcate! Noi am cumparat nimicul cu 400 de milioane de euro in zece ani. Acesta este adevarul! Si de aici s-au luat spagile pe care le vedem astazi la televizor", a dezvaluit fostul pesedist, sugerand ca sefii Microsoft Romania ar fi stiut despre spagile luate de demnitari.

Sebastian Ghita i-a acuzat pe cei de la Microsoft ca "ne-au vandut o hartie pe 400 de milioane de euro", adaugand ca "Oracle a vrut de curand sa faca acelasi lucru, ne-a vandut softuri de sute de milioane de euro".

"Sa ne fure si Oracle o tura! Am reusit sa evitam asta!", completat deputatul.

Firmele straine, ocolite de DNA

Ghita sustine ca nu doar romanii sunt corupti, ci si strainii care au afaceri in tara noastra, spunand ca si cei de la HP au facut afaceri dubioase cu statul.

"Geme podul de la Casa de Sanatate de aparatura HP veche, nefolosita. Tone! Pica podul! HP a livrat de sute de milioane de dolari si aruncam si luam iar, si aruncam, si nu folosim, si tot asa. Asta in sport se numeste sa fluieri cu dubla masura! Este groaznic sa cred ca doar oamenii din Romania sunt corupti. Sa fim rezonabili, cine crede asta? Daca se va pastra aceasta dubla masura vom inlocui coruptii nostri cu coruptii lor!", a mentionat acesta.

Ads

Sebastian Ghita a criticat faptul ca firmele romanesti nu sunt tratate la fel ca societatile straine de catre DNA, care face verificari doar la noi.

"Eu stiu multe companii care dau bani. Si in zece ani eu n-am vazut companiile straine controlate de DNA. Aproape ca suntem scosi de pe piata romaneasca. Daca esti companie romaneasca, esti corupt si esti hot si faci afaceri cu statul. Daca esti cu capital strain, atunci poti sa faci caiete de sarcini, sa dai spaga", a precizat Ghita, intrebandu-se de ce compania Microsoft nu este investigata de procurorii anticoruptie.

Ads