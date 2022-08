Sebastian Ghita, Vlad si Mircea Cosma raman sub control judiciar

Deputatii Sebastian Ghita si Vlad Cosma, dar si presedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, vor fi cercetati in continuare sub control judiciar, a decis joi Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Instanta Suprema a respins contestatiile formulate de acestia fata de decizia procurorilor DNA Ploiesti de prelungire a controlului judiciar cu 60 de zile.

Cei trei au fost chemati in 17 aprilie la DNA Ploiesti pentru a li se comunica prelungirea masurii.

Sebastian Ghita, Vlad si Mircea Cosma sunt cercetati in dosarul de fraudare a fondurilor europene in legatura cu lucrarile de extindere a canalizarii in orasul Comarnic, executate de SC Grossmann, cauza in care a fost arestat preventiv Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta.

Hertanu insa va fi plasat in arest la domiciliu dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis joi contestatia fata de prelungirea masurii arestului preventiv cu 30 de zile.