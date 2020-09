Tribunalul Bucuresti ridica sechestrul pus de DNA pe activele firmelor IT fondate de Sebastian Ghita, Asesoft International si 2K Telecom

Firmele IT, trimise in judecata

Aceeasi decizie a fost luata si in cazul bunurilor lui Alexandru Ghita, fratele fostului deputat PSD Sebastian Ghita , si a apropiatilor lor, Valentin Gabriel Nitu, Ionut Razvan Chirila, Elena Madalina Chirila, Ovidiu Romulus Valeanu, Gabriel Marian Anghel zis Ceata, Alina Daniela Iordachescu, George Mihail Stan, potrivit minutei instantei. Tribunalul a redus si valoarea sechestrului in cazul firmei Expert One Research.", se arata in minuta instantei.In cazul firmei Merconsult Team, Tribunalul a redus "suma cu privire la masurile asiguratorii (sechestru, poprire) aplicate inculpatei, la 1.561.156 lei".In cazul Teamnet International, Tribunalul a redus "suma cu privire la masurile asiguratorii (sechestru, poprire) aplicate inculpatei, la 688.357 lei. Constata ca prejudiciul reclamat este acoperit de masura asiguratorie a sechestrului pe conturile bancare (....). Reduce la suma de 6700, 87 lei sechestrul asupra contului bancar aflat la (....), in care se gaseste suma de 61.636,71 lei," arata o parte din minuta instantei.Anul trecut in octombrie, companiile IT Asesoft si Teamnet International, fondate de fugarul Sebastian Ghita, cumnatul acestuia, Cristian Anastasescu, dar si alti interpusi, au fost trimisi in judecata de DNA , alaturi de Alex Ghita, fratele fostului deputat, pentru evaziune fiscala de 100 de milioane de lei.Procurorii DNA acuza 10 persoane fizice si 13 persoane juridice de evaziune fiscala si complicitate la evaziune fiscala."In perioada 2009-2013, cei 23 de inculpati s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat prin incheierea unor contracte de prestarii servicii, ca operatiuni fictive, inregistrand in evidentele contabile ale societatii mai multe facturi de avans, in scopul deducerii TVA-ului aferent acestora si compensarii TVA-ului datorat din alte relatii comerciale. Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte.Prin acest mecanism ar fi fost creata aparenta unor tranzactii reale ce ar fi avut, insa, ca scop, posibilitatea obtinerii pentru unele societati a unui drept de deducere si amanare la plata, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat.Pentru aceasta s-ar fi incheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operatiuni fictive, context in care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, in temeiul carora inculpatii au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relatiile comerciale reale)", arata DNA.Oamenii lui Ghita si companiile controlate de el au fost anchetati si in 2015 de procurorii DNA Ploiesti, insa acestia nu au reusit sa finalizeze dosarul. Cazul a fost preluat de DNA Central dupa ce au izbucnit scandalurile la DNA Ploiesti.