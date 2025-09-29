Sebastian Ghiță mai scapă de un dosar penal. Ce a decis instanța în legătură cu acuzațiile de trafic de influență aduse fostului deputat PSD

Autor: Maria Mora
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 11:20
Fostul deputat Sebastian Ghiță FOTO Hepta

Curtea de Apel Ploiești a retrimis la DNA dosarul ”Taxă pentru contracte IT” în care fugarul Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată în octombrie 2022. Decizia instanței este definitivă.

Curtea de Apel Ploiești a respins contestațiile DNA și ale inculpaților și a menținut deciziile Tribunalului Prahova din decembrie și iulie 2023 care au constatat neregularitatea dosarului DNA și au restituit cazul la procuror, scrie G4Media.

Judecătorul de Cameră Preliminară de la Tribunalul Prahova a ajuns la concluzia că dosarul a fost prost făcut. Aceasta după ce a exclus mai multe probe în baza unor decizii CCR.

”Dispune restituirea cauzei (…) la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției, constatând că rechizitoriul (…) emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției la data de 17.10.2022 este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată în totalitate de procuror în termenul prevăzut de (….) prin referatul (…) din data de 19.10.2023 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției (…)

Sebastian Ghiță era acuzat de trafic de influență și instigare la fals, potrivit DNA. Alături de fostul deputat PSD au mai fost trimiși în judecată Cristian Anăstăsescu, fostul lui cumnat, și Bogdan Padiu, un fost coleg de liceu.

Dosarul a fost deschis în februarie 2017 de DNA Ploiești și a fost finalizat abia în octombrie 2022, după 5 ani, de procurorul Gheorghe Moța de la Secția I a DNA.

Potrivit procurorilor, patronii unor companii IT ar fi acceptat să îi dea o parte din bani lui Ghiță, fie ca să câștige contracte, fie ca aceste contracte să se deruleze în bune condiții.

Procurorii susțin că Ghiță lua comisioane sub forma unor contracte fictive încheiate între firmele controlate de el și companiile IT care primeau contractele de la stat. Între 2010 și 2014, Ghiță ar fi primit comisioane de aproape 30 de milioane de lei.

