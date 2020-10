Procurorii cer, printr-o cale extraordinara de atac, rejudecarea apelurilor DNA in dosarele lui Ghita si Hrebenciuc, salvati de fostul sef al Sectiei Speciale

Conditiile revizuirii

Cazurile

Miza celor doua dosare este ca apelurile DNA din aceste procese sa fie judecate. Asta dupa ce fostul procuror -sef al Sectiei pentru Investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala, Gheorghe Stan, in prezent judecator la Curtea Constitutionala, a retras aceste apelurile.Sunt cazuri care au scandalizat opinia publica in 2019. In iulie 2020, Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca este neconstitutional dreptul SIIJ de a retrage apelurile in dosarele DNA in care sunt judecati magistrati Asociatia de procurori "Initiativa pentru Justitie" ii solicita, in iulie 2019, procurorului-general al Romaniei sa analizeze necesitatea revizuirii deciziilor penale pronuntate de Inalta Curte in toate cauzele in care instanta a luat act de retragerea apelurilor.Dosarele in care procurorii cer revizuirea achitarilor din dosarul lui Sebastian Ghita () si din cazul Romsilva- Viorel Hrebenciuc () au fost inregistrate pe 8 octombrie 2020 la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Exista insa o mica problema procedurala, deoarece Codul de procedura penala permite revizuirea-numai in favoarea persoanei condamnate. Asa ca au pus in discutie sesizarea Curtii Constitutionale cu unul din articolele privind cazurile de revizuire.Practic, ca motiv de revizuire este invocata prevederea de la articolul 453, alineatul 1), litera f): "hotararea s-a intemeiat pe o prevedere legala ce a fost declarata neconstitutionala dupa ce hotararea a devenit definitiva, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate."Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca problema procurorilor este alineatul 3, din articolul 453: "Cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai in favoarea persoanei condamnate."Asa ca la Completul de 5 judecatori s-au format doua dosare care urmeaza sa puna in discutie aceste exceptii de neconstitutionalitate:si 2687/1/2020/a1 In cazul lui Sebastian Ghita, toti inculpatii din acest dosar au fost achitati definitiv. Decizia a fost data cu majoritate de voturi. Unul dintre judecatori, Geanina Arghir, a opinat in sensul admiterii unei cereri a DNA de continuare a procesului doar pe infractiunea de santaj de care era acuzat Sebastian Ghita, in cazul afaceristului Theodor Berna.Cinci inculpati din dosarul Romsilva, achitati in faza de fond a procesului, au scapat definitv de problemele penale, dupa ce Inalta Curte a admis cererea sefului Sectiei Speciale, Gheorghe Stan, de retragere a apelurilor DNA. Printre acestia se numara fostul ministru al Justitiei Tudor Chiuariu si fostul sef Romsilva Adam Craciunescu.Procesul continua pentru alti 11 incupati condamnati in faza de fond la pedepse intre 2 si 3 ani de inchisoare . Procurorul nu poate insa sa puna concluzii pentru majorarea acestor sentinte. Dintre inculpati ii remarcam pe fostii deputati PSD Viorel Hrebenciuc si Ioan Adam, Andrei Hrebenciuc sau printul Gheorghe Paltin-Sturdza.