Noi detalii in scandalul Vintu-Ghita - Vezi ce contin notele instantei

Sebastian Ghita le-a trimis procurorilor un e-mail prin care i-a sesizat cu privire la santajul savarsit de Sorin Ovidiu Vintu asupra sa, se mentioneaza in notele instantei Judecatoriei Sectorului 5.

Sesizarea a avut la baza mail-ul trimis in 3 aprilie pe adresa sesizare@mpublic.ro, informeaza Mediafax

"Subsemnatul Ghita Sebastian Aurelian doresc sa sesizez Ministerul Public cu privire la urmatoarea situatie: La data de 02.04.2011, in cadrul unei discutii purtate de catre subsemnatul cu domnul Sorin Ovidiu Vantu cu privire la contractul de management dintre Asesoft si Realitatea Media, acesta din urma a proferat amenintari la adresa mea si a familiei mele, cu scopul de a ma determina sa accept agreerea unui act aditional cu clauze care consider ca pot afecta realizarea obiectivelor din contractul de management.

In context a proferat amenintari cu suprimarea fizica asupra persoanei mele si a familiei mele, invocand in acest sens posibilitatile de care dispune pentru a pune in practica aceste amenintari. Precizez ca prin demersurile pe care deja le-a realizat (interventia in forta in sediul Asesoft si Realitatea TV din Casa Presei din data de 27.03.2011, respective impunerea unui reprezentant cunoscut cu antecedente penale, precum si alte elemente m-a (!) determinat sa fac aceasta sesizare.

Ads

Fata de cele prezentate, chestiuni care consider ca intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni prevazute de lege, va rog sa luati masurile legale care se impugn. Aceasta este declaratia pe o sustin si o semnez pe proprie raspundere si ma pun la dispozitia Ministerului Public pentru clarificari ulterioare. Va multumesc. Sebastian Ghita", se mentioneaza in e-mail-ul trimis de omul de afaceri prahovean.

In urma analizarii probelor depuse, instanta a constatat ca Sebastian Ghita nu a mentionat in niciun moment ca amenintarile formulate de inculpatul Vintu Sorin Ovidiu i-au provocat o stare de temere, si nici nu a precizat ce demersuri a intreprins partea vatamata.

Santajul a fost o gluma

Din marturiile facute in fata instantei de Sorin Ovidiu Vintu reiese ca discutia incriminata de Sebastian Ghita a fost inregistrata special pentru a-i demonstra lui Sebastian Blejnar, seful ANAF, relatia lor de dusmanie.

Ads

Vintu a mai precizat ca inregistraea a fost facuta la solicitarea lui Sebastian Ghita, asupra caruia Sorin Blejnar facea presiune ca urmare a campaniei purtate de trustul Realitatea impotriva sefului ANAF.

"L-am amenintat cu moartea, i-am spus ca-l impusc, l-am injurat, l-am facut hot, incercand sa para cat mai credibila discutia. Ghita avea tehnica la el cu acordul meu (...) Ne-am amuzat amandoi", a spus Vintu in fata instantei.

Ghita voia un loc la masa de joc pentru a-l putea sustine pe Ponta la presedintie

Totodata, Sorin Ovidiu Vintu a mai precizat ca Sebastian Ghita i-ar fi cerut un "loc la masa de joc" in schimbul finantarii Realitatea Tv.

"L-am intrebat pe dl. Ghita ce vrea, mi-a spus ca vrea un loc la masa de joc, ca nu-l intereseaza din punct de vedere editorial, ca vrea sa finanteze Realitatea TV pentru a pune capat problemelor financiare ale acesteia, dorind in schimb un contract de management pe cinci ani si sustinerea pentru presedintie a lui V. Ponta.

Aceasta sustinere urma sa o realizeze el prin intermediul postului. I-am spus ca nu am nimic impotriva, dar ca din punct de vedere editorial nimeni nu poate controla in intregime o institutie media. El mi-a spus ca macar incearca sa-i vanda aceasta iluzie lui V. Ponta", a spus Vintu in declaratia data la instanta.

Ads