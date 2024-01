Intarzierea extradarii lui Ghita amana procesele in care e inculpat si judecarea cererilor de arestare

Tribunalul Prahova a amanat, vineri, pronuntarea in cazul cererii de arestare preventiva facuta de procurorii DNA Ploiesti pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul cumnatului fostului premier Victor Ponta, in care omul de afaceri este acuzat de sprijinirea unui grup infractional organizat.

Tribunalul Prahova a stabilit termen, vineri, pentru analizarea cererii facute de procurorii DNA Ploiesti cu privire la arestarea preventiva a lui Sebastian Ghita.

Potrivit purtatorului de cuvant al Tribunalului Prahova, Alina Anton, magistratii au amanat pronuntarea, fiind stabilit un nou termen din "lipsa de procedura cu inculpatul".

Surse judiciare au declarat, ca magistratii au dat un nou termen intrucat nu a fost restituita dovada cu privire la indeplinirea procedurii cu Sebastian Ghita, in Serbia.

Noul termen a fost stabilit pe data de 8 iunie.

Cererea de arestare preventiva a fost facuta in dosarul denumit "Hidro", in care este cercetat Iulian Hertanu, cumnatul lui Victor Ponta. Sebastian Ghita este acuzat, in acest dosar, de sprijinirea unui grup infractional organizat.

In prezent, Sebastian Ghita este in arest, in Serbia, dupa ce a fost depistat de autoritati la Belgrad pe 13 aprilie.

Pe numele fostului deputat au fost emise pana acum mandate de arestare preventiva in lipsa in doua dosare ale DNA.

Fugarul Ghita vrea sa participe la procesele din Romania, dar de departe

Ministerul Justitiei a trimis 475 de pagini in Serbia pentru extradarea lui Ghita. De ce s-a prelungit termenul

DNA cere mandate de arestare pe numele lui Sebastian Ghita in alte doua dosare